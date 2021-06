Gemist? Koningin Máxima verrast sporters en Parkpop terug naar het Zuiderpark?

Parkpop in Zuiderpark? ‘Dat zou niet wijs zijn’

Parkpop en het Zuiderpark zijn zó onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de gemeente er alles aan moet doen om de verhuizing van het festival naar het Malieveld tegen te gaan. Maar de kans dat de verhuizing wordt afgeblazen is minimaal.

Man die AH-medewerkers met mes en machete aanviel wilde ‘serieus bericht’ achterlaten

Marson C. stak in de Albert Heijn in de Grote Marktstraat drie medewerkers met een mes en machete. Daarna ontbrandde hij een flesje met benzine. ,,Ik wilde een serieus bericht achterlaten.” Tbs met dwangverpleging, vindt de officier van justitie.

‘Ik heb met Máxima gebowld’

Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag sporters met een verstandelijke beperking verrast op de Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag. Ze sprak ook een videoboodschap in voor de opening vanavond van het speciale sportevenement.

Ongeloof over plotse dood ploeggenoot Bright

Energiebron. Gedreven. Hartstochtelijk meezinger van André Hazes-liedjes. Brok graniet. Hart en oog voor anderen. Zomaar wat dingen waar ze bij Quick en DHC aan denken als het over de begin deze week op 31-jarige leeftijd overleden Bright Ampong Zweistra gaat.

Vijf bouwlagen in Den Haag? Vergeet het maar: ‘Goed dat dit in de toekomst nergens meer mag’

Het bouwen van een vijfde bouwlaag op een bestaand complex langs doorlopende wegen is dadelijk nergens in Den Haag meer toegestaan. Het gemeentebestuur wil hier definitief mee stoppen om te voorkomen dat de leefbaarheid in buurten wordt aangetast.

Niemand weet hoeveel jongeren Den Haag aan een baan helpt

Den Haag heeft geen idee hoeveel jongeren met een uitkering ze de afgelopen jaren aan een baan heeft geholpen. Daardoor weet ook niemand of de vele miljoenen voor het zogeheten Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid goed besteed zijn. Dat schrijft de Haagse Rekenkamer in een nogal pittig rapport.

Boswachter jaagt op hazen in Midden-Delfland

De hazen rukken op in Midden-Delfland. Het dier is sinds kort een beschermde diersoort, maar voor die status lijkt in de groene long van de grote steden weinig aanleiding te zijn. Natuurmonumenten schat dat er tussen de duizend en tweeduizend hazen in het gebied leven. Het aantal groeit.

Deze kroeg in Den Haag verandert tijdens het EK in de Verenigde Naties van de voetbalwereld

Ondanks dat er pas na de groepsfase gezamenlijk op schermen gekeken mag worden, lopen er in het Haagse café O’Casey’s al tijden mensen in EK-shirts van allerhande nationale teams rond. Tsja, je bent een internationale sport-hotspot of niet.

Delft verandert binnenkort weer in gigantische bouwput: ‘Zaakje rondom warmtenet stinkt’

194 bomen en 6000 vierkante meter aan groen sneuvelen, Tanthof verandert in een lawaaierige bouwput en Delftenaren zitten straks vast aan wurgcontracten met Eneco. Dat zijn de grootste bezwaren tegen de komst van het restwarmtenet vanuit de Rotterdamse haven. Eind dit jaar begint Warmtelinq met de aanleg van het ondergrondse buizenstelsel dat restwarmte van industrie vervoert naar Den Haag. Het Rijk, de provincie en de gemeente hebben de deal al zo goed als beklonken, maar Delftenaren lijken er allesbehalve blij mee. ,,Dit zaakje stinkt.”

1100 woningen in Palenstein draaien definitief gaskraan dicht en stappen over naar nieuw warmtenet

In navolging van honderden nieuwbouwwoningen die al geen aardgas gebruiken gaan nu ook oude flats in Palenstein richting aardgasvrij. Daarvoor komt er een warmtenet voor 1100 woningen rond de Willem van Cleeflaan.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.