Gemist? Lachgas vanaf morgen verboden en verzetsstrijder geëerd met naambord

Linda kan door coronadrukte niet worden geopereerd

Een Haagse patiënte schreef een brief naar minister De Jonge omdat ze thuis ligt te creperen. ,,Het kan toch niet zijn dat, omdat er nu geen operatiekamer is, ik straks heel duur ben voor de maatschappij?’’

Met spoed woningen gezocht

Den Haag zoekt met grote spoed zo’n 1300 extra woningen voor daklozen, vluchtelingen met een verblijfsstatus en andere kwetsbare inwoners. De nood is zelfs zo hoog dat het stadsbestuur een beroep doet op Hagenaars om mee te denken over de huisvesting en met eigen initiatieven te komen.

Tegen Scheveningse Pier gecrasht zeiljacht bijzonder luxe

De 53-jarige Duitser die met zijn zeilschip tegen de Scheveningse Pier crashte is na een nare ervaring weer thuis. Sinds die botsing heeft hij het strand én zijn Stefarion, nieuwwaarde twee ton, gemeden. ,,Zo wil je je boot natuurlijk niet zien.”

Gemeente speelt volgens projectontwikkelaar vals

De gemeente Pijnacker-Nootdorp speelt vals bij de realisering van woningbouw op het terrein van het voormalige Stanislascollege aan de Meidoornlaan in Pijnacker. Dat beweert projectontwikkelaar Van Omme en De Groot uit Rotterdam. Het bedrijf stuurde een bouwplan in voor de locatie, maar dat werd niet geselecteerd.

Verzetsstrijder Pieter Kuijt geëerd

Verzetsstrijder Pieter Kuijt (25 februari 1892 – 13 september 1972) wordt geëerd als naamdrager van fietspad 10 op de Waalsdorpervlakte, langs de plek van het oorlogsmonument met de Bourdonklok.

Oude Kerk in Naaldwijk krijgt eerste vrouwelijke dominee

De Oude Kerk in Naaldwijk is sinds de reformatie een protestants godshuis. Het duurde echter ruim vierhonderd jaar voordat de kerk een vrouwelijke dominee benoemde. Neeltje Reijnders is de eerste, maar zelf vindt ze dat niet zo bijzonder. „Mijn man Gerard zag het gelijk zitten, omdat hij nu met de fiets naar zijn werk op de TU Delft kan.”

Mensenpoep maakt Delfts zwemwater gevaarlijk

Het zwemwaterseizoen gaat zaterdag van start. Maar of het een frisse duik wordt? In de Waterspeeltuin Tanthof zeker niet. Poepsporen van honden, watervogels en zelfs mensen vervuilen er het water. De hekken blijven dicht.

Gebruik en bezit van lachgas vanaf morgen verboden

In heel Den Haag is het vanaf morgen verboden om lachgas te hebben en te gebruiken in de openbare ruimte. De gemeente en politie gaan het nieuwe verbod streng handhaven.

Verpauperde Dalton Mavo gaat eindelijk tegen de vlakte

Veertien jaar lang hebben omwonenden van de voormalige Dalton Mavo in Naaldwijk tegen een leeg gebouw aangekeken, dat steeds meer verpauperde. Nu wordt het eindelijk gesloopt, een langverwachte mijlpaal voor de buurt. ,,Na sloop komt weer hoop.”

Explosieve groei ondernemers met een migratieachtergrond

Steeds meer bedrijven in de Haagse regio zijn in handen van ondernemers met een migratieachtergrond. In Den Haag is nu zelfs bijna de helft geboren in het buitenland. Opvallend is de enorme groei van het aantal ondernemers van Bulgaarse en Poolse afkomst. Maar achter die groei zitten schrijnende verhalen.

