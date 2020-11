Gemist? Lachgasgebruiker racet roekeloos over A4 en Haagse moslimpartijen willen samen groot worden

Moslimpartijen willen samenwerken

Het is al jaren de droom van menig moslimkiezer in Den Haag: één grote partij die de tienduizenden moslims in deze stad vertegenwoordigt. De drie kleine islamitische fracties die er nu zijn, kunnen afzonderlijk geen vuist maken. Onder druk van de ‘toenemende verrechtsing’ zoeken ze toenadering. ,,Mensen zijn klaar met de verdeeldheid.’’

Lachgas

De politie heeft afgelopen nacht een auto gevolgd die met hoge snelheid en slingerend over de A4 reed. De dollemansrit eindigde op een industrieterrein aan de Naaldwijkseweg in Wateringen. Daar bleken de inzittenden volop gebruik te maken van lachgas. In een nabijgelegen garagebox werden tientallen lachgasflessen aangetroffen.

Hagenaar aangehouden voor cartoonrel

Een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag zijn zaterdagochtend opgepakt in het onderzoek naar de bedreigingen richting het Emmauscollege en een docent van die school. Zij worden verdacht van bedreiging en opruiing. De docent had in zijn klaslokaal een cartoon hangen waarop een aanslagpleger van de aanval op Charlie Hebdo wordt bespot.

‘Koffie? Alsof ik een asbak leeg likte’

Als je door corona niet kan ruiken of proeven, is dat heel vervelend. Maar voor mensen die geld verdienen met hun verfijnde smaakvermogen is dat een serieus probleem. Patissier Hidde de Brabander uit Poeldijk is nog steeds herstellende van het virus en traint zijn neus. ,,Het is alsof ik aan het revalideren ben.”

‘Laat zeehond Pedro met rust’

Zeehond Pedro, die woensdag in het Verversingskanaal bij de Duindorpdam in Scheveningen gespot is, krijgt niet de kans om in alle rust zijn dagelijkse portie vis te vangen. Het beestje wordt gezien als een attractie. Dat dient afgelopen te zijn. ,,Mensen moeten hem met rust laten”, vindt René Oudshoorn, raadslid Hart voor Den Haag.

Bekijk hieronder de video's die afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

