Gemist? Lange rijen voor essentiële winkels en Haagse verzekerden hoeven toch niet extra te betalen

Lange rijen voor supermarkten, slagers en bakkers in aanloop naar kerst

Winkelmandjes vol, ellenbogen gereed en mondkapjes op: vanavond is kerstavond, en feestvierend Den Haag en Zoetermeer zijn er klaar voor. We zijn aanbeland bij onze tweede ‘coronakerst’, en met alleen de essentiële winkels open, lijkt het kerstdiner even belangrijker dat het virus.

Ziekenhuis en verzekeraars zijn eruit

Inwoners van Den Haag met een zorgverzekering bij VGZ en Menzis kunnen opgelucht ademhalen: ziekenhuis HMC en de twee verzekeraars hebben hun conflict bijgelegd. Hierdoor hoeven verzekerden ook komend jaar niet extra te betalen voor hun vertrouwde dokter. Dat geldt ook voor de 50.000 Haagse minima die een speciale VGZ-zorgpolis hebben.

Klaagzang hotels gehoord: Airbnb gaat voortaan ook toeristenbelasting innen

Haagse Airbnb-verhuurders zullen vanaf komend jaar direct toeristenbelasting afdragen aan de gemeente Den Haag. Dit moet de samenwerking tussen Airbnb en de gemeente versoepelen.

Fietsers mogen voorlopig blijven in Grote Marktstraat

Goed nieuws voor de fietsende Hagenaars: fietsen door de Grote Marktstraat blijft gewoon mogelijk. De komende jaren, dan. Volgend jaar start de vernieuwing van de Gedempte Gracht om Hagenaren te verleiden dáár doorheen te fietsen.

Nieuwe eigenaar pand Magnum is oude bekende van Zoetermeer, die gemeente liever niet terugzag

Ibrahim Yüce moest zijn Club Magnum in 2015 sluiten van de gemeente, nu keert hij terug als nieuwe eigenaar van het pand. De gemeente probeerde tevergeefs de koop te dwarsbomen.

Dertig en al met pensioen: ‘In principe kan iedereen het’

Dertig jaar en met pensioen? Het kan. De jonge zakenpartners Meyade Curfs (26) en Jaron Rijven (26) horen bij FIRE: Financially Independent Retire Early. Door intensief te beleggen zorgen zij ervoor dat ze hun eigen baas zijn. ,,Je moet, en wil, niet van iemand anders afhankelijk zijn voor je geld.”

Pablo (45) door beste vriend doodgestoken om mislukte cocaïnesmokkel

Een hoog opgelopen ruzie over drie kilo cocaïne heeft Pablo in Ypenburg het leven gekost. Moordverdachte Esmeraldo B. zat wegens drugssmokkel drie jaar in een Oostenrijkse gevangenis en wilde daarvoor financiële genoegdoening van zijn beste vriend. Dat zegt Pieter Hoogendam, advocaat van de verdachte.

Wel of geen diner aan huis?

Veel horecaondernemers vragen zich deze kerst meer dan ooit af hoe ze het hoofd nog boven water kunnen houden. Sander Arkenbout en Tolis Kitsos doen het ieder op hun eigen manier.

Brand in crematorium Ockenburgh in Den Haag

In het crematorium op Ockenburgh in Den Haag is vrijdag rond zeven uur ‘s ochtends brand uitgebroken. De vlammen sloegen op het hevigste moment uit het dak. Schoonmakers ontdekten de brand. De afscheidsdiensten in de grote aula gaan gewoon door. Cremeren gebeurt op andere locaties.

Verzorger van Jaantje (92) stal al haar medicijnen

Ze was de liefste oma én moeder van de wereld. Maar ze heeft in de laatste fase van haar leven onnodig geleden, omdat een zorgmedewerkster in een verpleeghuis in Delft haar de antidepressiva en zware pijnstillers die waren voorgeschreven niet gaf.

Viskoekjes om van te watertanden bij Thais restaurant Curry&Cocos

Natuurlijk steunen we onze horeca en gaan we afhalen. Stap eens af van eettradities en maak tijdens de feestdagen een uitstapje naar het buitenland. Thais eten bijvoorbeeld, met die oliebol erna.

Maurice en Sem Steijn laten hectisch jaar achter zich

Een groot deel van 2021 zullen Sem (20) en Maurice (48) Steijn snel willen vergeten. Voor de één was geen plek in de selectie van ADO Den Haag, de ander voelde zich na bedreigingen gedwongen om te stoppen als trainer bij NAC. Maar de dieptepunten werden de afgelopen maanden al gauw door sportieve hoogtepunten naar de achtergrond verdreven, waardoor de vader en zoon het jaar met een grote glimlach afsluiten.

Nu blijkt er een geheime brief te zijn die opduikt als een ware omikronvariant – en hij is even besmettelijk

COLUMN SJAAK BRAL | We bestuurt Den Haag eigenlijk, als het om bouwen gaat? Poenerige projectontwikkelaars of het stoere stadsbestuur? Voor hen die nog twijfelen ligt er nu een prachtig voorbeeld op de tekentafel, waarbij de vastgoedmaffia wederom bepaalt hoe de hazen lopen.

Burgemeester Arends gaat stevig handhaven tijdens oud en nieuw: vijftal prioriteiten opgesteld

De Westlandse burgemeester Bouke Arends is van plan tijdens de komende jaarwisseling hard, in ieder geval stevig, te handhaven als dat nodig is. Hij heeft een vijftal prioriteiten ten aanzien van handhaving opgesteld. Wie zich daar niet aan houdt zal merken, zo liet hij weten, dat er politieagenten en boa’s zijn die optreden.