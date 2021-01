Gemist? Leerlingen lopen grote achterstanden op en zelfbouw is booming

Van wieg tot graf Toen zijn vader met de noorderzon verdween, was de jeugd van Cor voorbij

13 januari Hij was een Delfts schoffie dat zijn moeder hielp toen ze hem nodig had. Cor was een hele harde werker, een goede vader, een fijne baas en een man die een belofte nakwam. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Cor Komen (25 februari 1936 – 23 december 2020).