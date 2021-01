Gemist? Leerlingen lopen grote achterstanden op zelfbouw is booming

Waarom The Hague Royals sterker uit de coronacri­sis is gekomen

19:10 The Hague Royals debuteerde in oktober in de Dutch Basketball League (DBL). Maar na twee duels volgde een coronastop van drie maanden. Nu komt de DBL zaterdag in aangepaste vorm weer op gang. Hoe staat het team van coach Bert Samson ervoor?