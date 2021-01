Gemist? Leraar voelt zich speelbal tijdens coronacrisis en wijken overspoeld door invalidenparkeerplaatsen

Transvaal en Schilderswijk overspoeld door invalidenparkeerplaatsen

Het is een grote bron van ergernis in veel straten in de Schilderswijk en Transvaal: het enorme aantal invalidenparkeerplaatsen. Nergens anders in Den Haag zijn het er zoveel als in deze twee wijken. Bewoners kunnen hierdoor steeds moeilijker hun auto kwijt.

‘We weten telkens niet waar we aan toe zijn’

Een totaal gebrek aan houvast en duidelijkheid: leraren lopen daar steeds vaker in vast. Wanneer de scholen opengaan? Ze weten het niet. Hoe achterstanden aan te pakken? Het is onduidelijk. Reden voor een Haagse brandbrief aan minister Slob. ,,Maak van de leraar geen speelbal.”

Slagersfamilie gooit het over andere boeg

Slagersfamilie Van den Berg uit Monster gooit het over een andere boeg. Zaterdag wordt de winkel overgedragen aan een ander. Vader Piet en moeder Lucy gaan genieten van een welverdiend pensioen, terwijl zoon en schoondochter Perry en Bianca voorbereidingen treffen voor een emigratie naar Canada.

‘Mijn hart ligt in deze stad’

Ze werd door FunX verkozen tot beste dj, maar door corona ligt het normale leven compleet stil voor DJ Wef. De 26-jarige oud-Zoetermeerse gaat daar creatief mee om. Ze blijkt een duizendpoot.

Maarten Nielsen Gerlach voelt zich prima in z’n eentje

Kunstzinnig ontwerper Maarten Nielsen Gerlach trekt de tweede coronagolf beter dan de eerste. Toen voelde hij zich eenzaam en lusteloos. Nu bruist hij weer als nooit tevoren. Lekker werken is zijn geheim. Hij wil jonge kunstenaars op weg helpen.

De Mos onthult in boek

De Haagse corruptieaffaire rond Richard de Mos draait om zeker 80.000 euro aan donaties van bevriende ondernemers. Een groot deel van het geld ging naar de politieke partij, in ruil kregen sponsoren volgens justitie vergunningen, geheime informatie en invloed op beleid, zo beschrijft De Mos in een boek waarmee hij zijn onschuld wil aantonen.

Surinaamse hindoestaan en blinde moslim wandelen al 7 jaar door Den Haag

Al meer dan zeven jaar lopen een Surinaamse hindoestaan en een blinde moslim na werktijd samen door Den Haag. ,,Dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.’’ Deze week liepen wij mee voor de rubriek Aan De Stok.

