Gemist? Levensgevaarlijke tramrails nekken fietsers en hier heb je geen vaccinatiebewijs nodig om te dansen

Is ADO wanhopig? ADO Den Haag is vier maanden nadat de eerste deal met Cosinus Group Capital Partners afketste nog geen steek verder gekomen in het overnameproces . Op de vooravond van de start van de Keuken Kampioen Divisie is er weer een akkoord met de investeringsmaatschappij. En weer wordt er niet betaald.

Er is hoop voor Westlandse festivalgangers: ‘Hebben al 1750 kaarten verkocht’ Diverse organisatoren in Westland gaan stug door met de voorbereidingen van enkele festivals. Dit gebeurt ondanks het feit dat het kabinet deze week nieuwe, strenge maatregelen voor eendaagse evenementen heeft afgekondigd. ,,We hebben de hoop dat de maatregelen na 1 september worden versoepeld.”

Prikplekken bij ADO, Silverdome en in ‘s-Gravenzande gaan 16 augustus dicht

De vaccinatielocaties bij het Cars Jeans stadion (ADO) in Den Haag, Silverdome in Zoetermeer en de prikplek in ’s-Gravenzande gaan vanaf 16 augustus dicht. Dit omdat bijna iedereen in de Haagse regio die in aanmerking komt voor vaccinatie inmiddels geheel of gedeeltelijk is gevaccineerd, een afspraak heeft ingepland of een uitnodiging heeft ontvangen.