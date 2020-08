Gemist? Lex Immers neemt afscheid van ADO en zoektocht naar vermiste man levert niets op

Ben je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van donderdag 27 augustus.

Zoektocht vermiste Niek de Graaf levert niks op

De grote zoekactie naar de vermiste Niek de Graaf (56) uit Den Haag leverde volgens de politie helaas nog niets op. Dinsdagochtend ging de man een rondje hardlopen in het Haagse Bos, maar keerde niet terug. Duizenden mensen leven inmiddels mee en bieden hulp aan.

Clubiconen vertrekken bij ADO Den Haag

Na Tom Beugelsdijk neemt ADO Den Haag ook afscheid van Lex Immers. Het contract van de 34-jarige middenvelder, dat nog tot medio 2022 doorliep, is per direct ontbonden.

Zoektocht naar Haagse jeugdvriendin

Hoe ouder hij wordt, hoe meer heimwee Lothar Hollaender (84) krijgt naar Loes Niemantsverdriet uit Den Haag, met wie hij in zijn jonge jaren menige zomer doorbracht op het strand van Scheveningen. ,,Ik hoop zo dat ik haar kan terugvinden. En dat Loes niet boos is omdat ik zo lang niks van me heb laten horen.’’ Hij doet een oproep.

Het wordt steeds erger met die afgefikte auto’s

Er gaan in Den Haag en omgeving bizar veel auto’s in vlammen op. In Nederland neemt het aantal autobranden bijna overal toe, maar nergens zo fors als hier, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars en Alarmeringen.nl.

‘Verveling van hangjongeren geen excuus om zich te misdragen’

Overlast door hangjongeren houdt de gemoederen flink bezig in Zoetermeer. Waarom leeft het zo plotseling en is er een oplossing? ,,Het komt en verdwijnt vanzelf weer.”

Voedselbank Delft slaat alarm

Voedselbank Delft waarschuwt voor een forse toename van het aantal cliënten de komende maanden. Er is een toename aan hulpbehoevende Delftse gezinnen van tussen de 20 en 25 procent, onder wie honderden kinderen.

Moskeeën overwegen terugkeer gele hesjes

De Federatie Islamitische Organisaties wil met haar achterban plannen ontwikkelen om nieuwe rellen in de Schilderswijk te voorkomen. ,,De mensen die in de bij ons aangesloten moskeeën komen kennen de buurt en de bewoners zo goed, dat we veel sneller signalen kunnen oppikken”, zegt bestuurslid Nazir Mohamed van de koepel van Haagse moskeeën.

Verdacht van verduistering

Twee functionarissen en een zzp’er die voor een Haagse zorginstelling werkten, worden verdacht van faillissementsfraude en van verduistering van meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld.

Bekijk hieronder de video’s van afgelopen dagen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.