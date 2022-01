Gemist? Lichaam gevonden nabij station Hollands Spoor en gemeenten zitten in financieel zwaar weer

Gemeenten zitten financieel in zwaar weer

Bibliotheken die de deuren moeten sluiten en plantsoenen die nog maar nauwelijks worden onderhouden. De gemeenten in de Haagse regio zijn begonnen met bezuinigingen, of bereiden zich daarop voor, omdat het geld op is. Dankzij het nieuwe kabinet is er zelfs nog zwaarder weer op komst: ,,Het is genoeg zo. Het wordt tijd dat we taken gaan weigeren.’’

Lichaam gevonden in water vlakbij station Hollands Spoor

In het water bij de Leeghwaterbrug in Den Haag, vlakbij het NS-station Hollands Spoor, is rond 04.00 uur het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Hoe mooi zou het zijn als de omstreden koets zelf een rol zou spelen in het debat?

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Hoe knap je een verloederde wijk op?

Illegaal geopende horeca ontloopt voor één dag een boete

Geroezemoes, klinkende glazen en de geur van warme koffie. Stakende horecaondernemers in de Haagse Piet Heinstraat weigerden zich dit weekend nog langer aan de coronaregels van het kabinet te houden. Uit protest gooiden zij zaterdag alsnog hun deuren open en dat bleef ongestraft.

Wat als je trainer ook je baas is?

Het komt niet vaak voor dat je trainer ook je baas is. Bij Avanti uit Pijnacker is dat wél het geval. Henk Jan Post (directeur) en Stefan Hogervorst (planner) zijn niet alleen op werkgebied aan elkaar verbonden, óók bij het korfbal is Post (trainer) de ‘baas’ van Hogervorst (speler). ,,Vroeger hadden we op kantoor meer te bespreken.”

Voor dierenmishandeling veroordeelde schaapsherder aan de kant gezet

De driehonderd grote heideschapen van Pieter Dekker kunnen niet langer vrijuit grazen. De gemeente Westland heeft de samenwerking beëindigd met Dekker, die beheerder is van de Westlandse Schaapskudde. Hij kwam verleden jaar in opspraak na berichten over verwaarlozing van zijn dieren. Hij werd hiervoor veroordeeld.

Opnieuw illegaal gokpand ontdekt, dit keer in Rijswijk

De politie heeft zaterdagavond aan de Bordewijkstraat in Rijswijk een illegaal gokpand ontdekt, meldt calamiteitenwebsite District8.

Voor vast bedrag iedere week verse groenten oogsten bij Pluk!

Tuinder Frans de Vries is bij Pluk! Den Haag verantwoordelijk voor de pluktuin en de productietuin. Naast een educatieve kant is er ook Community Supported Agriculture (CSA). Voor een vast bedrag per jaar kunnen mensen er hun eigen groenten komen oogsten.

Fabiënne is al bijna een week vermist

De politie is met spoed op zoek naar Fabiënne Geers. De 22-jarige vrouw uit Zoetermeer wordt al sinds 11 januari vermist.

Space4Good verbetert de aarde, vanuit de ruimte wel te verstaan

Vaak lukt het een probleem beter te analyseren en tot een oplossing te komen als we een beetje uitzoomen. Volgens dat principe monitort en anticipeert Space4Good, vanuit de ruimte.

