Gemist? Lichaam vermiste jongen (15) gevonden en illegaal feest in 's-Gravenzande

Lichaam van vermiste jongen (15) gevonden op strand bij Monster

Vanochtend is het lichaam gevonden van de 15-jarige jongen uit Den Haag die sinds vrijdag werd vermist bij het strand de Zandmotor in Monster. Dat meldt de politie. De jongen werd door wandelaars op het strand vlakbij de Zandmotor gevonden.

Monsterse Reddingsbrigade: ‘Hoe meer stranddagen, des te groter de kans op verdrinkingen’

Aan de tergende onzekerheid van zijn familieleden is een einde gekomen. Zondagochtend troffen passanten in Monster het levenloze lichaam aan van de 15-jarige jongen uit Den Haag die sinds vrijdagavond werd vermist. Zijn twee vrienden werden gered.

Politie grijpt in bij groot feest op strand ‘s-Gravenzande

Honderden jongeren besloten gisteravond een feest te houden op het strand van ‘s-Gravenzande. De politie kwam ter plaatse om in te grijpen. Op een gegeven moment was er zelfs zo’n 300 man aanwezig. Maar dat was nog niet alles in het Westland. De politie had haar handen vannacht en gisteravond vol aan overtreders.

Buurtbewoners leggen bloemen voor omgebrachte Leidschendamse (31)

Buurtbewoners hebben bloemen gelegd bij het appartementencomplex in Leidschendam waar vrijdag een 31-jarige vrouw is doodgestoken. Buren zijn geschokt en tasten nog steeds in het duister over wat er is gebeurd.

Bewoners Vruchtenbuurt vechten tegen de kettingzaag die hun bomen bedreigd

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn zondag in actie gekomen om 150 bomen aan de Mient te redden van de kap. Opvallend gele bordjes met een dik rood kruis door een kettingzaag maken hun noodkreet duidelijk.

Drie mannen met zwarte mondkapjes op overvallen 74-jarige man in zijn eigen woning

Een 74-jarige man is gistermiddag in zijn eigen woning aan de Loosduinsekade in Den Haag overvallen door drie jonge mannen met zwarte mondkapjes op. De politie zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen, van de daders is nog geen enkel spoor.

Arthur (76) slaapt al maanden in een jeugdherberg nu zijn land nog steeds op slot zit

Arthur Pieplenbosch woont in Indonesië , maar zit door het coronavirus al meer dan vier maanden vast in Den Haag. Al die tijd verblijft hij in hostel The Golden Stork. Als 76-jarige oud-marineman heeft hij het best naar zijn zin tussen de jonge backpackers. ,,Officieel ben ik een dakloze”, zegt hij.

Corona drijft buitenlandse toeristen in onze armen

Den Haag, Delft, Westland en ja, zelfs Zoetermeer zijn momenteel een ware toeristenmagneet. Met de Spaanse costa’s en Turkse all-inclusive vakanties in de ijskast tot minimaal volgend jaar steken vooral onze ‘buren’ in het oosten opgewekt de grens over en tuffen zonder mondkapje richting het westen.