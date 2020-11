Gemist? Lidwien (94) heeft dankzij gulle gevers een nieuwe auto en Sint en Zwarte Piet-manifestatie eerder beëindigd

Van bierdrinkende student naar commando

De Haagse Tom Oosterdijk (27) is elke zaterdagavond te zien in het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge, waar fanatiekelingen zich een week lang onderdompelen in de wereld van de Special Forces, de best getrainde militaire eenheid. En dat is pittig.

Westland scoort hoog in coronabesmettingslijstjes

Westland staat hoog in de rijtjes van gemeenten met absolute en relatieve aantallen coronabesmettingen. Specifieke brandhaarden zijn er niet aan te wijzen, zegt de GGD.

Lidwien (94) zal haar gestolen Honda nooit vergeten

Na de brutale diefstal van haar geliefde Honda Civic, kreeg Lidwien Fischer (94) maar liefst vier gratis auto’s aangeboden. Vrijdag kreeg ze haar nieuwe bolide.

Steun voor Haagse leraar

Een expositie met spotcartoons over Mohammed, de overheid, het christendom en allerlei andere heilige huisjes. Daarvoor pleit de lokale VVD-fractie. Het liefst in een openbare ruimte, zoals het Atrium in het stadhuis.

Pure pesterij

Een expositie met onder meer cartoons van Mohammed, dat is pure pesterij van moslims. Dat vindt Nur Icar van de Islam Democraten. ,,Het enige wat je ermee bereikt is polariseren, waarom zou je dat willen?”

Sint en Zwarte Piet-manifestatie in Rijswijk eerder beëindigd

De traditionele intochten van Sinterklaas zijn allemaal afgelast, maar Rijswijkse kinderen konden vanochtend toch nog met Sinterklaas op de foto en dansen mét de Zwarte Pieten. De manifestatie moest wel eerder worden gestopt.

Stop vóór zwangerschap al met roken en drinken

Af en toe een sigaretje of wijntje terwijl je zwanger probeert te worden. Dat moet best kunnen, toch? Woke Women wil Zoetermeerse vrouwen bewust maken dat zij al vóór de zwangerschap een gezonde start moeten maken.

Diplomaten zorgen voor lusten én lasten

De beschieting zoals die op de ambassade van Saoedi-Arabië vorige week kan in Nederland alleen in Den Haag, stad van 20.000 diplomaten. Ze houden van onze stad en brengen miljoenen in het laatje. Natuurlijk is er ook de veiligheidskwestie.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.