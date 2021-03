Gemist? Liefde en aandacht voor zieke daklozen en corona-uitbraak onder ambtenaren na verkiezingen

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van maandag 22 maart.

We zijn na een jaar coronamaatregelen een stuk ongezonder

De 1,1 miljoen inwoners van Den Haag en omgeving zijn door de coronacrisis een stuk ongezonder geworden. Niet alleen door besmetting met Covid-19, maar juist door alle andere gevolgen zoals stress, somberheid, minder bewegen en meer roken. GGD Haaglanden komt met urgente adviezen.

Zieke daklozen kunnen in dit huis beter worden of met liefde en aandacht sterven

Marie-Anne van Erp gaat zieke daklozen een bed, liefde en aandacht bieden om beter te worden, te revalideren of bij terminale ziekte te kunnen sterven. ‘Van griep tot graf’, noemt de Haagse het doel van het logeerhuis.

Dit zijn de engste plekken van Den Haag, volgens vrouwen van de VVD

De engste plekken waar vrouwen van Den Haag zich in het donker onveilig en onbehagelijk voelen, zijn het fiets- en voetpad bij de Koekamp, de Geysterenweg, Stamkartplein en Johannah Westerdijkplein. Ook het Leermansplein em de Waterkant van de Mient tussen de Valkenboskade en Kamperfoelistraat geven een niet-pluisgevoel.

Met noodsubsidie van 350.000 euro is faillissement van buurthuis De Mussen voorlopig van de baan

De gemeente Den Haag heeft een acuut faillissement van stichting Clubhuis de Mussen in de Schilderswijk voorlopig weten te voorkomen met een noodsubsidie van 350.000 euro. De gift is eenmalig, laat de gemeente vandaag weten.

Politie krijgt 200 klachten en 20 aangiftes binnen

De politie heeft in ruim een week tijd tweehonderd klachten en twintig aangiftes binnengekregen na haar optreden bij een demonstratie op het Malieveld vorige week zondag. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Maaltijdbezorgers gebruiken Delft als racebaan

Brommers, scooters en snelle fietsen op de autobaan en na één waarschuwing de ontheffing intrekken. Raadslid Jan Peter de Wit (Hart voor Delft, de Stadspartij) wil de groeiende overlast van maaltijdbezorgers snel de kop indrukken. ,,Als je niet oppast, word je te pletter gereden.”

‘Het personeel bepaalt het Boetzelaer-gevoel’

Nu de bouw van het nieuwe zwembad De Boetzelaer de laatste fase in gaat, is het tijd voor een nieuwe kapitein op het schip. Maar het roer gaat niet om. Frank Haagsma is net begonnen als directeur van het Monsterse bad en zet alles op alles om de sfeer die Peter Wielaart en zijn team neer hebben gezet, te behouden.