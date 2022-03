Gemist? Lisovska zamelt legerspullen in voor thuisland en agenten gewond na ruzie in woning

Oekraïense Lisovka (55) zamelt legerspullen in voor thuisland

Kogelvrije vesten, helmen, drones, kniebeschermers, verband, katheters en thermisch ondergoed. Het is een greep uit de spullen die de Rijswijkse Lyudmyla Lisovska voor Oekraïne inzamelt. Niet voor de mensen die vluchten, maar voor hen die blijven. Specifiek de mannen die moeten dienen in het leger. ‘Hoe goed bedoeld ook, aan T-shirtjes en sneakers hebben zij niets.’

Dit wil de politiek met de Mall

Leidschendam-Voorburg kreeg er in coronatijd een winkelwalhalla bij: de Mall of the Netherlands. Leuk voor een dagje uit, maar voor de omwonenden een drama vanwege de parkeerproblemen, files en viezere lucht.

Agenten gewond na ruzie in woning

Bij een ruzie in een woning aan de Gravin Juliana van Stolberglaan in Leidschendam zijn vrijdagavond drie agenten gewond geraakt. De politie hield in eerste instantie vier verdachten aan, waarvan één na ondervraging weer vrij was om te gaan. Bij de aanhouding liepen ook twee verdachten verwondingen op.

Atoomkelder als oefenruimte voor muzikanten

Zo’n vijftig jaar na de bouw van de noodzetel aan de Schedeldoekshaven, krijgt de atoombunker een nieuwe functie. In de ruimte die over twee etages in totaal 2000 vierkante meter beslaat, komt een deel van het Haagse Gemeentearchief én plek voor muzikanten om te oefenen. ‘Het beschermt niet meer bij een bombardement.’

Kijk hier waar je vanaf maandag kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

De eerste stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gaan maandagochtend 14 maart open. Je kunt stemmen tot woensdag 16 maart. De stembureaus sluiten dan om 21.00 uur uur. Bekijk met onderstaande kaart waar je bij jou in de buurt kunt stemmen.

Insecteninvasie verwoest oogst

Het zal je maar gebeuren. Het ene moment heb je een kas vol met mooie bootorchideeën (Cymbidiums), een paar dagen later is je kostbare teelt grotendeels naar de knoppen door een invasie van vele honderden insecten. Het overkwam een tuinder in ‘s-Gravenzande. Het heeft geleid tot een stevig juridisch conflict. De Westlandse tuinder claimt dat de insecten uit een nabije kas zijn overgewaaid, maar de buurman ontkent.

Zoetermeer is de beste grote fietsgemeente van Nederland

De beste grote fietsgemeente van het land? Zoetermeer! Wie dat zegt? Bijna 50.000 fietsers die een enquête van de Fietsersbond invulden. Fietsers uit de stad zijn het er volkomen mee eens.

Burgemeester Van Bijsterveldt tot de orde geroepen

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft haar excuses aangeboden aan de Delftse politici. De hele raad, met uitzondering van één partij, veroordeelt haar handelen rondom een geheim onderzoek naar Delftse moslims met een ‘motie van treurnis’.

Weemoed slaat toe na verkoop van huis

Bob van Vliet en Marloes Kouwenberg verkopen hun benedenwoning aan de Beetslaan in Rijswijk. ,,We lopen helaas tegen de grenzen van dit huis aan.” Wij gingen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.

Denk-leider Azarkan ruw opzij gezet tijdens campagnevoeren in Den Haag

Dat het er niet altijd even rustig aan toe gaat in verkiezingstijd bleek zaterdag wel toen Farid Azarkan in Den Haag campagne voerde voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen voor zijn partij Denk.