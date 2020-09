Gemist? Maandenlange wachtlijst voor theorie-examen en mondkapje op in bieb en Bijenkorf

Corona

In Den Haag zijn er in de afgelopen twee weken 2024 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Na de hofstad heeft Delft met 305 meldingen, de meeste besmettingen uit de Haagse regio. Daarna komt Zoetermeer met 299 besmettingen. Lees hier alles over het virus in Den Haag en omgeving.

Vijftien weken wachten op theorie-examen

Het CBR kampt met maandenlange wachtlijsten voor theorie-examens. In Rijswijk zit gemiddeld 15 weken tussen aanvraag en examen.

Petitie met 106.000 handtekeningen om kinderen uit Griekse kampen naar Nederland te halen

De organisaties VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben vandaag op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend.

Wat voor leven is er op eilandje in Hofvijver?

Hoeveel bodemdieren leven er op het eiland in de Haagse Hofvijver? En nog belangrijker: hoeveel soorten krioelen er op en in dat kleine, geïsoleerde stukje grond?

Grote actie tegen Tilburgse drugsketelbouwer en diens netwerk, inval in onder meer Den Haag

De politie heeft vanochtend zeventien invallen gedaan in onder meer Den Haag in een actie tegen een malafide ketelbouwer uit Tilburg. De man wordt ervan verdacht ketels te maken voor de drugsindustrie. Er zijn vijf arrestaties verricht: naast de hoofdverdachte ook vermeende leveranciers en afnemers.

Juf Ellie gaf in een halve eeuw duizenden kinderen les

Duizenden kinderen in Den Haag en later Zoetermeer moeten lessen hebben gevolgd van ‘juf Ellie’. Ze zat bijna een halve eeuw in het onderwijs en vertelt er graag over. Haar motto: blijven praten en elkaar in de ogen kijken.

