Gemist? Maison Kelder dreigt stad te moeten verlaten en Gerard wil best een prik, maar géén AstraZeneca

Gerard (62) wil best een prik, maar géén AstraZeneca door vaatproblemen

Zoetermeerder Gerard Smits (62) mist een been door vaatproblemen en vreest daarom het AstraZeneca-vaccin. Hij wil best een prik, maar dan wél Pfizer. Maar ja, voor zijn leeftijd is alleen AstraZeneca beschikbaar. Leeftijdsdiscriminatie, zegt Smits.

Nieuwe poging om Moes langere ontheffing te geven voor zijn historische ijskar

IJscoman Moes en zijn collega’s moeten de komende jaren gewoon toegang blijven krijgen tot de Haagse binnenstad met hun historische ijscokarren. De ChristenUnie/SGP en Hart voor Den Haag dienen vandaag dan ook een motie in waarin zij vragen om de ijsverkopers een ontheffing te geven voor vijf jaar.

Digitaal reclamezuil op het Toernooiveld moet weg

Die lichtgevende bewegende reclamebak is geen gezicht in het historische centrum. Tenminste, dat vindt de Stichting Vrienden van het Lange Voorhout. Die maakte de gang naar de rechter. En nu moet de digitale reclamezuil weg.

Steeds lastiger om werklozen aan een baan te helpen

Het wordt voor de gemeente Den Haag steeds moeilijker om Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of school te begeleiden. Er zijn weliswaar meerdere maatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken, maar het ‘Werkoffensief’ van de gemeente heeft niet kunnen voorkomen dat er veel minder bijstandsgerechtigden aan de slag zijn gegaan dan vooraf was beoogd.

Maison Kelder dreigt stad te moeten verlaten

Maison Kelder dreigt de stad te moeten verlaten als het niet tot een akkoord met de gemeente komt over huisvesting in de Binckhorst. Hoe erg is het als de beroemdste hazelnoottaart van de stad straks niet meer uit Den Haag komt, maar in Zoetermeer wordt gebakken?

‘Tijd is rijp voor een islamitische basisschool in Delft’

De stichting Islamitische School in Schiedam is blij dat ze nu ook in Delft een basisschool mag beginnen. ,,De tijd is blijkbaar rijp.” De Delftse stadspartijen en het CDA denken daar anders over. ,,Als die islamitische basisschool maar niet in de nieuwe megaschool komt. Dan zijn de rapen gaar.”

Gender zit in je hoofd, sekse zit tussen je benen

COLUMN | De organisatie van het congres ‘Nederland maakt impact’ slaat volgende week haar tenten op in Den Haag. In de Fokker Terminal op de Binckhorst om precies te zijn. Uiteraard is de conferentie enkel online, maar ‘het wordt geen doodgewone ‘Zoom-meeting’.

Na enorme afvalkosten nu onvrede over manier van ophalen

De kosten van afvalverwerking liepen in Westland al zwaar uit de hand, nu is de gemeenteraad het weer oneens over de manier waarop het afval wordt opgehaald. ,,Neem je de burger en de enquête dan wel serieus?”

