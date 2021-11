Gemist? Maison Kelder hoeft niet te verhuizen en minister De Jonge, deels op sokken, in Haagse moskee

Chermaine (35) promoveert op haar zeldzame longziekte

Chermaine Kwant was 25 jaar toen ze na een kerstdiner met een herseninfarct in het ziekenhuis terechtkwam. Daar hoorde ze dat ze een zeldzame longziekte had en niet lang meer zou leven. Onvoorstelbaar op haar leeftijd. Tien jaar later is ze er nog steeds. Sterker en gezonder dan ooit. Met de titel doctor in zicht en haar boek Een ontiegelijke lange adem dat komende week uitkomt.

Vastgoedinvesteerders zitten klem

Vastgoedinvesteerders zitten met de handen in het haar. Door het verkameringsverbod in meerdere steden zitten velen ineens met woningen die ze niet meer kunnen verhuren. In Den Haag hebben tientallen investeerders de gemeente voor de rechter gedaagd. Een miljoenenclaim dreigt.

Waarom gaf Remkes alsnog nachtvergunningen aan partycentrum Opera?

De al dan niet illegaal afgegeven nachtvergunningen voor het Haagse zalencentrum Opera, die de corruptiezaak rond ex-wethouder Richard De Mos aan het rollen brachten, dreigen nu ook oud-waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag in de problemen te brengen.

Barry krijgt celstraf nadat hij foto van bloedende minister De Jonge postte

Barry K. (29) is veroordeeld tot acht weken celstraf (vier voorwaardelijk) voor het online posten van een foto, waarop het hoofd van coronaminister Hugo de Jonge op het levenloze en bloedende lichaam van de vermoorde Pim Fortuyn is geplakt.

Maison Kelder opgelucht na uitspraak Raad van State

Het Haagse icoon Maison Kelder hoeft niet te verhuizen van de Binckhorst. Eigenaar Bob Kaptein voelt zich gesterkt door een uitspraak van de Raad van State, waardoor hij zekerheid heeft gekregen over het voortbestaan van zijn bedrijf in de hofstad.

Volle winkelstraten rond Black Friday, maar niet in Delft

Maatregelen tegen te drukke winkelstraten in Delft rond Black Friday zijn niet nodig. De winkeliers zitten ook duidelijk niet te wachten op zo’n ‘kom niet naar de binnenstad’-advies. ,,Ze hebben het al moeilijk zat.”

Omar (27) durft zwaarste militaire opleiding bij Kamp Van Koningsbrugge aan

Weet Omar Malekbaba (27) de eindstreep te halen, of wordt het hem toch te veel? De afgestudeerd grafisch ontwerper is een van de bikkels uit het tweede seizoen van de tv-hit Kamp Van Koningsbrugge. Samen met veertien andere kandidaten trainde hij mee met ‘s lands best gedrilde militaire eenheid. ,,Ik wilde bewijzen dat ik zoiets aankan, mijn ouders trots maken. Dat is mijn levensdoel.”

Drie mannen opgepakt voor grootschalige fraude coronasteun

Drie mannen uit Den Haag en Voorburg zijn maandag aangehouden op verdenking van fraude met coronasteunregelingen. Volgens de FIOD zouden ze onterecht gebruik hebben gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons, bankrekeningen, twee auto’s, horloges en ruim 20.000 euro aan contant geld.

Dick Maas: Michael Jackson liet zich bij Beat It inspireren door Golden Earring

Het verhaal gaat dat Michael Jackson bij het maken van zijn videoclip voor het nummer Beat It het kunstje heeft afgekeken van Golden Earring. Regisseur Dick Maas doet deze suggestie in een lijvig boek dat is verschenen rond de vijf spraakmakende filmpjes die hij voor Nederlands grootste rockband heeft geproduceerd.



Minister De Jonge, deels op sokken, in Haagse moskee

In de korte momenten dat minister Hugo de Jonge en zijn vrouw elkaar spreken in deze hectische coronatijden had ze hem nog gewaarschuwd: denk aan je sokken, je gaat naar een moskee. Want ook de pronkstukken aan zijn voeten gaan uit daar. De minister bekeek er hoe coronavaccinaties prik voor prik worden binnengehaald.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

