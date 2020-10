Gemist? Man (20) scheurt met 240 kilometer per uur over A4 en fatale aanrijding in Rijswijk

Man (20) scheurt met 240 kilometer per uur over A4

Een Groninger (20) is vannacht opgepakt op het Oosteinde in Leidschendam nadat hij met snelheden van ruim 240 kilometer per uur over de A4 richting Amsterdam scheurde. In de onderbroek van de Groninger werd bij fouillering een paar duizend euro contant geld gevonden.