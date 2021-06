Gemist? Man (23) rijdt door na twee aanrijdingen en boosheid om daklozen in hotel

Bye bye Binnenhof

Het Binnenhof gaat dicht voor een jarenlange opknapbeurt en de bekende en minder bekende bewoners staan op punt van verhuizen naar ‘een betonblok aan de periferie van Den Haag’. De mega-operatie heeft persoonlijke gevolgen voor iedereen op en rond het Binnenhof. ‘Zelfs de meest ongeïnteresseerde puber voelt de historie’.

Automobilist (23) maakt twee slachtoffers

Op de Televisiestraat in de Haagse wijk Groente- en Fruitmarkt is gisteravond een zwaargewonde man aangetroffen op straat. Hij was aangereden door een auto. De politie hield een 23-jarige automobilist uit Den Haag aan. Hij bleek kort daarvoor nóg iemand te hebben aangereden.

‘Zijn er geen lege sporthallen?’

Zestig dak- en thuislozen die vanwege de zomervakantie uit hotels in Den Haag en Scheveningen moesten worden opgevangen in een hotel in Rijswijk. Raadsleden zijn kwaad dat ze dat in een mailtje te horen kregen. ‘Alles wat er gebeurt op Rijswijks grondgebied moet de gemeenteraad weten’.

Hoe is het nu met...? Elize van Oh Oh Cherso

Met zeven andere jongeren in de Griekse badplaats Chersonissos feesten tot je erbij neervalt. Gratis en voor niets. En intussen ook nog eens uitgroeien tot een bekende Nederlander. Voor Elize Kruuk waren dit in het voorjaar van 2010 allemaal goede redenen om ‘ja’ te zeggen tegen Oh, Oh Cherso.

Gulle gevers van miljoenen euro’s willen uit schijnwerpers blijven

Groot geworden in de jenever, opgezet door vader Vlek en later broer John, en vooral op de beurs met het bedrijf Optiver heeft Ruud Vlek een imponerend vermogen van ongeveer een half miljard euro bij elkaar geharkt.

Jeanet gaat hoe dan ook de Lierse Lee in

Als er íemand is die hoopt dat de Swim voor ALS op 14 augustus in De Lier doorgaat, dan is het Jeanet van Holsteijn wel. ,,Ik weet niet hoe ik er dan aan toe ben, maar al moet ik drijvend naar de finish”, lacht ze.

Zoetermeerse markt bestaat ruim 60 jaar

De Zoetermeerse markt bestaat ruim 60 jaar en viert dat bescheiden. In de weekkrant staan advertenties met de slogan ‘met afstand de beste’. Er zal geen markt in Nederland zijn die zoveel keer moest verhuizen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.