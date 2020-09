Gemist? Man (36) omgekomen bij steekpartij en laatst bekende beeld vermiste Niek de Graaf (56) gedeeld

Laatst bekende beeld Niek de Graaf gedeeld

In opsporingsprogramma Team West heeft de politie vanavond de laatst bekende beelden gedeeld van de vermiste Niek de Graaf (56). De man ging vorige week een rondje hardlopen in het Haagse Bos, maar kwam niet meer thuis.

Anne vertelt in tranen haar geheim

Anne (13) werd als baby’tje zo ernstig mishandeld dat ze voorgoed gehandicapt raakte. En nu heeft ook de buurman zijn handen niet van haar af kunnen houden. Het pleeggezin waar ze woont, is een crowdfunding begonnen zodat ze kunnen verhuizen.

Uitbreiding voor Groep de Mos?

Richard de Mos wil meer dan alleen Den Haag. Met zijn lokale partij Groep de Mos wil de fractievoorzitter ook meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in randgemeentes van de hofstad. Een greep: Westland, Rijswijk en Delft.

‘Mensen eisen parken, maar hebben zelf stenen tuinen’

Een kleine helft van de tuinen in Den Haag bestaat voor tachtig procent of meer uit tegels. Transvaal, Moerwijk en Duindorp spannen de kroon als het gaat om het minste groen in de achtertuin. In het Westland is kustdorp Ter Heijde het meest versteend.

Nederland volgens artsen niet klaar

Nederland moet heel snel per regio calamiteitenziekenhuizen aanwijzen, zoals het Bronovo in Den Haag, die in geval van nood snel ingezet kunnen worden als opvang voor coronapatiënten. Hiervoor pleiten zestig artsen en specialisten.

Tuincentra beleven gouden tijden

Tuincentra draaien als een tierelier. Waar ze in het begin van de coronacrisis vreesden voor hun voortbestaan, zijn de spullen nu amper aan te slepen.

‘Compliment’ aan agente over lekkere billen

Een 50-jarige Hagenaar heeft van de rechter een voorwaardelijke boete van 150 euro gekregen omdat hij tegen een agente bij een afzetting op het Haagse Paul Krugerplein zei dat ze ‘lekkere billen’ had. De politie had het plein afgesloten omdat er een gijzeling gaande was.

Man (36) omgekomen bij steekpartij in woning Delft

Met afschuw en ongeloof keken bewoners van De Colignystraat vanmiddag naar de enorme politie-inzet in hun straat. Na urenlang sporenonderzoek door rechercheurs in een portiekwoning en de aanhouding van één man, werd duidelijk dat er een dodelijk slachtoffer in het huis lag na een steekpartij: een 36-jarige Delftenaar.

