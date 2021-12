Gemist? Man belde 600 keer scheldend op naar Chinees restaurant en Den Haag steekt 50 miljoen in zorgpolis

Man belde 600 keer scheldend op naar Chinees restaurant

Een 28-jarige verdachte uit Wassenaar die op YouTube politici van links tot rechts bedreigde, krijgt van de Haagse rechtbank een werkstraf van 120 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Hij kondigde ook een aanslag op een kerstmarkt aan en pestte een Chinees restauranthouder met honderden scheldtelefoontjes en talloze negatieve recensies.

Den Haag steekt 50 miljoen in zorgpolis voor minima en eist dat verzekeraar levert, ook in HMC waarmee ruzie is

Den Haag zal zorgverzekeraar VGZ als het nodig is dwingen de behandelingen van 50.000 Haagse minima in ziekenhuis HMC ook volgend jaar te vergoeden. Het gaat om mensen met de speciale Haagse zorgpolis, waarin Den Haag 50 miljoen steekt. Een conflict tussen het ziekenhuis en VGZ zorgt voor onrust over de vergoedingen.

‘Meest perfecte buurman’ (69) nam pakketjes aan voor buren, nu overleden door geweldsmisdrijf

Een pakjesbezorger kreeg woensdagmiddag de schrik van zijn leven, toen hij achter de geopende voordeur van een woning in de Haagse Wattstraat een overleden 69-jarige man vond. De politie gaat na een melding van een steekincident uit van een misdrijf.

Gemeente waarschuwt: heb je de Haagse zorgpolis, wacht met overstappen

De 50.000 Hagenaars met de collectieve Haagse zorgverzekering moeten niet nog snel overstappen naar een andere verzekeraar, want dat kan leiden tot plotselinge hoge zorgkosten. Dat zegt de gemeente Den Haag na de oproep van ziekenhuis HMC om vanwege de kosten volgend jaar juist wél over te stappen.

Aansluiting op warmteleiding stapje dichterbij voor Westland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer

Een aansluiting op de leiding met restwarmte vanuit de Rotterdamse havens is weer een stapje dichterbij voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer. Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben met verschillende partijen afgesproken dat ze mee willen betalen aan een aansluiting op de zogenoemde WarmtelinQ.

Honderden ouderen dreigen eenzaam achter blijven

Honderden ouderen en andere kwetsbare Hagenaars dreigen volgend jaar hulp en ondersteuning kwijt te raken. Door een nieuwe subsidieregeling van de gemeente moeten meerdere maatschappelijke organisaties ermee stoppen. ,,Dit kunnen we niet over ons hart krijgen.’’

Jongeren leven op bij 2SUR5 Academy

Renzo (13) werd een tijdje geleden een week geschorst op school, nadat hij het wifi-netwerk had platgelegd omdat hij zijn huiswerk niet wilde maken. De tiener heeft ADHD én een kort lontje. Het ging niet goed op school en thuis, maar sinds hij tien maanden geleden bij de 2SUR5 Academy kwam, is hij helemaal opgeleefd. ,,Ik ga nu praten als ik boos ben.”

Eigenaar biermerk Kompaan bijna radeloos vanwege corona

Een op de tien ondernemers in Den Haag die gebruik heeft gemaakt van de landelijke steunmaatregelen vanwege de coronacrisis is alsnog in financiële problemen geraakt. ,,Iedereen denkt dat het wel meevalt, omdat we niet failliet zijn gegaan. Maar het moet toch ergens vandaan komen.’’

Tegoed voor gratis dag parkeren in Delft

Voor menigeen is het een vervelend einde van een dagje shoppen in de binnenstad: een torenhoog bedrag op de parkeerautomaat. Ondernemers van de Delftse binnenstad hebben daar iets op bedacht: sparen voor een dag gratis parkeren.

Zorgen om brandveiligheid flats blijven

Bijna twee jaar na een eerste onderzoek is nog altijd onduidelijk hoe veilig tientallen flats in Den Haag nu eigenlijk zijn in geval van brand. Soms weigeren eigenaren zelfs vragen te beantwoorden.

Zoetermeer vangt 500 vluchtelingen op in oude gevangenis

Maximaal 500 vluchtelingen krijgen een jaar onderdak in de voormalige Zoetermeerse gevangenis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarover een akkoord bereikt met het stadsbestuur.

Lokale partijen blijven strijden tegen islamitische school

De lokale partijen in de Westlandse gemeenteraad blijven zich verzetten tegen de komst van een islamitische basisschool van stichting Yunus Emre naar Westland. Westland Verstandig, LPF Westland en GemeenteBelang Westland willen voorkomen dat het gemeentebestuur meewerkt aan een locatie voor de school. Dat deden ze dinsdagavond met een motie, maar die is niet meer uitvoerbaar.

Hoogste ijshockeycompetitie wordt stilgelegd

De ijshockeyers uit de BENE League komen na het weekend waarschijnlijk niet meer in actie. Na 12 december, of anders na 19 december, wordt de competitie tijdelijk stilgelegd omdat de clubs het niet langer zien zitten om vanwege de coronamaatregelen zonder publiek te spelen.

Van wasmiddel tot honing: In deze winkel koop je alleen maar Haagse producten en cadeautjes

Bier, koffie, maar ook wc-papier, wasmiddel en honing uit eigen stad. Lokaal winkelen lijkt weer steeds populairder te worden. In de Venestraat in de Haagse binnenstad zit sinds een paar maanden The Hague’s Finest. Een zaak waar alles wat je koopt uit Den Haag komt. ,,Samen werkt alles beter.’’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.