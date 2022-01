Gemist? Man met uitkering betrapt met duizenden euro's op zak en ‘terreurzaaiende studenten’ in Delft

Joviale man van het volk of wantrouwende controlfreak?

Heeft De Mos last van de onvrede van teleurgestelde kandidaat-raadsleden, of gaat er meer schuil achter de huidige kritiek op de man en zijn partij? ,,Richard is een zwart gat: je geeft hem alles, je krijgt niks terug”.

3644 nieuwe besmettingen in Haagse regio

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 22 januari.

Westland doet honderden schilderijen weg uit depot

Na jarenlang gesteggel gaat de gemeente Westland eindelijk de honderden schilderijen, die al jaren in het kunstdepot liggen te verstoffen, in de verkoop doen of ergens een plekje geven. En de honderden schilderijen die Den Haag ooit in bruikleen heeft gegeven, worden weer teruggestuurd.

Bewoners smeken Delft om ‘terreurzaaiende studenten’ uit wijk te halen

Ze zijn doodsbang, moe, verdrietig en radeloos. Bewoners van onder meer de Simonsstraat in Delft worden aan de lopende band geïntimideerd, uitgescholden en voor gek uitgemaakt door naburige studenten. ,,Ze terroriseren de buurt en dreigen als we klagen. Ze voelen zich onaantastbaar.”

Man die glazenwasser van 10 meter naar beneden duwde aangehouden

De Haagse politie heeft vrijdag de bewoner aangehouden die eind vorige maand in de Schilderswijk glazenwasser Michel op 10 meter hoogte van zijn ladder duwde. De 39-jarige Hagenaar wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De zaak zorgde landelijk voor grote verontwaardiging. Michel ligt nog steeds in het ziekenhuis. ,,Ik mis mijn oog wel, hoor.’’

Hagenaar met uitkering betrapt met duizenden euro’s op zak tijdens zwartrijden

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een Hagenaar die verdacht wordt van witwassen. De man ontvangt een uitkering van de gemeente, maar had wel duizenden euro’s op zak.

Mijn stad wordt een parkeerplaats voor allemaal mobiliteitsmeuk

COLUMN | Deelscooters zouden helpen om automobilisten uit hun heilige koe te krijgen. Zo was ons plechtig beloofd. Niets is minder waar. Per jaar komen er 4500 auto’s bij in onze stad. Weg argument.

Zijn er alternatieven voor inzet van politiehonden?

De Partij voor de Dieren in Den Haag pleitte er onlangs voor dat politiepaarden en politiehonden niet langer meer worden ingezet bij demonstraties. Zijn er alternatieven?