Gemist? Man misbruikte jarenlang stiefdochter (5) en mogelijk spullen van vermiste Martina gevonden

Man pleegde jarenlang seksueel misbruik bij stiefdochter (5): cel, tbs en 30.000 euro schadevergoeding

Tien jaar lang pleegde hij seksueel misbruik bij zijn stiefdochter, die nog maar 5 jaar oud was toen het begon. De handelingen speelden zich af in woningen in Rotterdam, Monster, Naaldwijk en Den Haag, zelfs als de moeder van het meisje gewoon beneden in de woonkamer zat. De op Curacao geboren man (1966) kreeg daarom maandag een celstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging. Ook moet hij zijn voormalige stiefdochter een schadevergoeding van 30.000 euro betalen.

Martina (20) al week vermist, mogelijk haar rugtas, gitaar en skeeler gevonden: ‘Nog geen teken van leven’

De politie is naarstig op zoek naar de vermiste Martina Ragazzo. De 20-jarige vrouw is al een week vermist. Het laatste contact met de Italiaanse was op maandagavond 17 januari omstreeks 22.00 uur.

Woontorens zo hoog als Empire State Building en rem op bevolkingsgroei: De Mos presenteert plannen

Woontorens zo hoog als het Empire State Building in New York (381 meter) en een rem op de bevolkingsgroei om de enorme woningnood aan te pakken. ,,Straks staat de hele stad in de steigers”, zegt Richard de Mos bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van zijn partij Hart voor Den Haag.

Verwardenopvang op politiebureau gesloten door personeelsgebrek

De politie heeft de speciale eigen opvanglocatie voor verwarde personen uit personeelsgebrek gesloten. Sinds eind vorig jaar worden verwarde verdachten naar een locatie van de GGZ-instelling Parnassia gebracht. Ze moeten daardoor soms wel langer wachten op hulp.

Slagersdochter Susanne was vegetariër, maar dat duurde niet lang: ‘Ik vind vlees veel te lekker’

KOKEN & ETEN | In deze ambachtelijke slagerij staat al jaren een familie aan het roer. De kinderen van Peter-Jan van den Broek groeiden op met eigengemaakte worst en vinden de biefstuk van hun vader nog altijd het lekkerst. Zij vertellen hun familieverhaal. „Onze moeder kon je wakker maken voor een kalfsentrecote.”

Legionellabesmetting werd Patricia (50) bijna fataal: ‘Ik ben ziek geworden van mijn huis’

Ze heeft de dood in de ogen gekeken. Het scheelde maar een haartje of Patricia van Dijk (50) was er niet meer geweest vanwege een heftige longontsteking en een legionellabesmetting. ,,Ik ben ziek geworden door mijn huis. Ik durf er echt niet meer naartoe.”

Moet Den Haag belasting heffen op deelscooters en flitsbezorgers? ‘Een auto parkeren kost ook geld’

De irritatie is enorm. Overal in Den Haag staan deelscooters geparkeerd en zeker niet altijd even netjes. Dan heb je ook nog de flitsbezorgers en andere fietskoeriers die met hun e-bikes de trottoirs blokkeren. ,,Het wordt tijd voor een stoeptaks”.

Ruzie tussen ex-partners kan leiden tot ouderverstoting: ‘Dwing kinderen niet tot kiezen’

VIDEO | Gescheiden en dan denken dat je niets meer met elkaar te maken hebt? Dus niet, zegt Carola van der Ven. Ex-partners die elkaar ontwijken, zijn volgens deze behandelaar een verschrikking voor hun kinderen. ,,Waar loopt een kind na een wedstrijd naartoe als papa rechts van het veld staat en mama links? Zoiets kan traumatisch zijn.”

Van Bijsterveldt worstelt met dilemma’s rondom corona: ‘Het is een uitputtende marathon’

Gesloten deuren van Delftse cafés, restaurants en culturele instellingen mogen na de volgende coronapersconferentie mogelijk op een kier. Het gebrek aan perspectief en de extra regels die ondernemers moeten opvolgen om van het slot te kunnen, versterken de wens om in verzet te komen. ,,Ik hoop echt dat aankomende persconferentie reële ruimte zal bieden aan sectoren die nu nog op slot zijn ”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Een klassieke kastelein: Jaap zorgde voor volle dansvloeren en lege fusten

VAN WIEG TOT GRAF | Hij zorgde voor volle dansvloeren en lege fusten. Jaap de Bruijn was een bekende Haagse kastelein. Een gangmaker en gastheer die ook wist hoe je een verloren huwelijk redden moest. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Jaap de Bruijn (20 november 1953 – 23 december 2021).

Jarige tomatenkwekerij Agro Care wil groeien naar 1000 hectare: ‘Schaalvergroting in glastuinbouw zet nog wel even door’

Tomatenkwekerij Agro Care bestaat 25 jaar en groeide in die tijd naar 261 hectare tomaten en 1500 medewerkers in Nederland en in het buitenland. Het zijn indrukwekkende getallen en het bedrijf denkt dat de schaalvergroting in de glastuinbouw nog wel even doorgaat. ,,Over tien jaar is er nog maar een handjevol teeltbedrijven over.”

‘Zaaldier’ Wiegert doet het op gevoel en leidt HDM naar NK-finale: ‘Nog een weekje warm binnen’

Voor HDM-aanvoerder Wiegert Schut (26) waren het roerige weken. Het zaalhockeyseizoen met Oranje viel grotendeels in het water, waardoor de Haagse fysiotherapeut nog altijd op zijn internationale debuut wacht. Schut leidde de mannen van HDM zondag wél naar de finale van het NK. ,,‘Wieg’ doet het op gevoel.”

Fietsverbod in Dorpsstraat? Weinig van te merken: ‘Zolang ze niet gepakt worden, blijven ze fietsen’

De ene na de andere fietser vliegt voorbij in de Dorpsstraat. ‘Is hier een fietsverbod?’ Jazeker. Maar vooral als het rustig is, is daar weinig van te merken.

