Gemist? Man opgepakt voor neppe babygeluiden in vuilcontainers en skatepark wil meer geld

Zoetermeerder (48) opgepakt voor neppe babygeluiden in vuilcontainers

Een 48-jarige Zoetermeerder is aangehouden voor het plaatsen van speakers die babygeluiden afspeelden in ondergrondse vuilcontainers. Hulpdiensten moesten afgelopen dagen zeker drie keer uitrukken na meldingen in Zoetermeer en Rozenburg over mogelijk gedumpte baby’s. Uiteindelijk bleek het vals alarm.

Ontdekkingen in wereldberoemde schilderijen

Een drinkende soldaat die is weggemoffeld in werk van de 17e eeuwse schilder Pieter de Hooch. Een wolkenlucht in een schilderij van Johannes Vermeer die een eeuw later door iemand anders is toegevoegd. Het zijn voorbeelden van verborgen elementen die tijdens de restauratie van wereldberoemde schilderijen zijn ontdekt in het Mauritshuis in Den Haag.

Jongen (16) op klaarlichte dag gestoken in steeg bij drukke winkelstraat

In het centrum van Den Haag is gisteren een jongen van 16 verwond met een steekwapen. De jongen had in een steeg gevochten met drie anderen. Een verdachte trok daarbij een steekwapen.

Skatepark wil meer geld

Pubers, jongvolwassenen, maar ook buurtkinderen - 7, 8 jaar oud slechts. Ze komen ‘s middags aanwaaien op skatepark Middenberm en vertrekken pas bij zonsondergang. ,,Skaten is booming, ook in andere wijken. Delft moet veel dieper in de buidel tasten om de kids iets goeds te bieden.”

Niemand is zo gek op Kerstmis als Melanie

De dagen worden korter en het weer wordt guurder. Voor veel mensen begint de najaarsdip, maar niet voor Melanie Lejewaan. Zij beleeft in de laatste weken van het jaar juist de gelukkigste periode van het jaar. Vooral als ze onder werktijd over de kerstafdeling van de Intratuin mag lopen.

Kermisgangers met wapens opgepakt

Drie jongeren zijn gisteren aangehouden op de kermis in Rijswijk. Ze hadden verschillende wapens en een bivakmuts bij zich. Afgelopen week ging de kermis al meerdere keren eerder dicht, vanwege onruststokers.

Ravage op Scheglaan na botsing

Op de Scheglaan in Zoetermeer heeft gisteravond een flinke botsing plaatsgevonden tussen twee auto’s. Daarbij werd een stoplicht omver gereden en een van de bestuurders moest uit de auto bevrijd worden door de brandweer.