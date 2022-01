Gemist? Man rijdt na vechtpartij in op groepje en vijf woningen verwoest door brand tijdens jaarwisseling

Vechtpartij loopt uit de hand: man rijdt op groepje in

Eén persoon is tijdens nieuwjaarsnacht gewond geraakt nadat er op hem en andere mensen zou zijn ingereden. Dit gebeurde op de Raamweg in Den Haag.

Vijf woningen totaal verwoest door brand tijdens oudjaarsnacht

Vijf woningen in de Schlegelstraat in de Haagse wijk Laak zijn totaal verwoest tijdens oudjaarsnacht. Iets na twaalf uur brak brand uit in de benedenwoning in de portiek. Razendsnel greep het vuur om zich heen. ,,We wisten niet waar we moesten kijken.”

Honderden mensen op het Scheveningse strand voor Nieuwjaarsduik

Hoewel de georganiseerde Nieuwjaarsduik dit jaar voor de tweede keer op rij niet doorgaat, renden toch honderden mensen vanochtend de Noordzee in. Al in de vroege uurtjes verzamelden groepjes enthousiaste zwemmers zich op het Scheveningse strand. En dat op één van de warmste nieuwjaarsdagen ooit. ‘Niet doen!’ waarschuwt de Reddingsbrigade Nederland.

Drukke, maar beheersbare jaarwisseling

Geweld tegen hulpverleners, 23 aanhoudingen en veel meer brandjes dan vorig jaar. Den Haag heeft een drukke, maar beheersbare jaarwisseling achter de rug. Lees hier hoe oudjaarsnacht verliep in Delft, Westland en Zoetermeer.

Na talloze afwijzingen vonden Marlies (74) en Hilal (31) eindelijk hun droomhuis

Een huis kopen op deze overspannen huizenmarkt is een helse opgave. Zelfs een grote zak met geld is niet altijd een garantie voor succes. Bij elke verkoop blijven tientallen aspirant-kopers teleurgesteld achter. Marlies Lang (74) en Hilal Yilmaz (31) lukte het uiteindelijk wel hun slag te slaan. ,,Ik ben nog steeds aan het stuiteren.”

Rustig op eerste hulp van EMC tijdens jaarwisseling

Het is nog rustig op de spoedeisende hulp van het HMC in Den Haag. Er zijn rond twee uur slechts twee patiënten binnengekomen, zegt coördinator van de SEH Frans de Voeght.

Zij duiken drie keer per week de koude zee in

Ze zijn al rond de zestig jaar oud, maar dat belet deze vriendinnen niet om op nieuwjaarsdag een duik te nemen in de ijskoude zee. En niet alleen op die speciale dag: ze zwemmen wekelijks drie keer in zee, sommigen zelfs de hele winter door. ,,Als je het nooit doet hap je naar adem door de kou, maar als je jezelf traint valt het mee.’’

‘Alleen samen krijgen we Den Haag in 2022 onder controle’, aldus Sjaak Bral

Het woord is aan de burgemeester, de heer van Zanen. ‘Geachte aanwezigen. Afgelopen zomer fietste ik door het stadsdeel Loosduinen...’ Stadsdeel? Jan van de gemeente, het ís dat u burgemeester bent. Ieder ander mens was met pek en veren op lijn 3 gezet. Loosduinen is net als Scheveningen een zelfstandige enclave binnen het koninkrijk Den Haag. Je kan wel merken dat u hier nog niet zo lang rondfietst.

Brand in voormalig gemeentehuis ‘s-Gravenzande

In het voormalige gemeentehuis van ‘s-Gravenzande heeft op nieuwjaarsdag in de vroege morgen korte tijd een brand gewoed. Het pand in de Van Geeststraat heeft tegenwoordig een woonfunctie.

Brand verwoest deel van pand waarin Zoetermeerse kapsalon is gevestigd

Een brand heeft tijdens nieuwjaarsnacht een deel van een pand aan de Pilatusdam in Zoetermeer verwoest. In het gebouw is een kapsalon - Sublime Allure - gevestigd.

Tien jaar geleden werd Hero Brinkman uit de PVV-fractie gezet

Hij is nooit voor één gat te vangen geweest. Werkte bij de politie in Amsterdam, begon een restaurant in Den Haag en is tegenwoordig actief als juridisch adviseur. Maar zijn jaren aan het Binnenhof zal Hero Brinkman nooit vergeten, ook al was het einde zuur. ,,Politiek is en blijft een grote passie.’

