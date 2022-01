Gemist? Marjolein Moorman was ‘arm’ in poepsjiek Wassenaar en corona nekt bakkerij van Mark

Marjolein Moorman was ‘arm’ in poepsjiek Wassenaar

Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op haar jeugd als relatief arm meisje in het rijkste dorp van Nederland, Wassenaar. ‘Als een leuke jongen met me meefietst en hij opmerkt dat ik zíj́n, tweedehands, afgedankte spijkerbroek draag, moet ik wat wegslikken’. Marjolein Moorman (47, getrouwd, 2 dochters) schopt het uiteindelijk tot wethouder onderwijs in Amsterdam.

Wil je een mammoetbot of Megalodon-kies van miljoenen jaren oud? ‘Ze liggen gewoon op het strand’

Het vinden van een mammoetbot of kies van een Megalodon (megahaai) van miljoenen jaren oud lijkt heel bijzonder, maar iedereen kan het. Mark Zondag (49) begon als kind met fossielen zoeken en heeft er inmiddels tienduizenden in zijn huis liggen. ,,Ik geef veel weg, anders loopt het de spuigaten uit.”

Achter een rolstoel lopen maakt communiceren lastig, op deze manier kan het toch zij aan zij

TECHNISCHE DIENST | Wandelen met iemand in een rolstoel kan uitdagend zijn. Bij het voortduwen loop je direct achter de persoon in de rolstoel. En dat maakt communiceren lastig. Dankzij Ziggy loop je straks wel zij aan zij.

Werk genoeg voor statushouders in Zoetermeer

Bedrijven hebben werk genoeg voor de vijfhonderd asielzoekers en statushouders die deze week hun intrek nemen in de noodopvang aan de Rokkeveenseweg. Er is een groot tekort aan werknemers en bedrijven bieden al stages en werk aan.

Corona nekt bakkerij van Mark (62) na 85 jaar

Zeshonderd broodjes bracht hij jarenlang elke dag rond bij ministeries, congrescentra en musea, maar dat is verleden tijd. Corona heeft Bakkerij Borsboom na 85 jaar de das omgedaan. Eigenaar Mark Langeree (62) is er na zaterdag mee gestopt. ,,Er is vast wel ergens een andere werkplek voor deze oude lul.”

Singer en songwriter Tim Knol maakt opwachting op podium van Op Hodenpijl

Op Hodenpijl heeft een grote naam gestrikt uit de wereld van de alternatieve rootsrock in Nederland. De eigenzinnige singer en songwriter Tim Knol betreedt zaterdag 12 februari het podium van de voormalige kerk tussen Schipluiden en Den Hoorn.

Toptransfer voor Denso Kasius (19): Italiaanse Bologna tikt miljoenenbedrag af voor rechtsback

Denso Kasius heeft een toptransfer naar de Italiaanse Serie A gemaakt. De 19-jarige rechtsback, die het afgelopen jaar door FC Utrecht aan FC Volendam werd verhuurd, tekende zondag een contract tot medio 2026 bij Bologna. Met de overstap naar Italië is naar verluidt zo’n drie miljoen euro gemoeid.

Schade na uitslaande brand in kleedruimtes van Haagse stichting

Aan de Steenwijklaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de kleedkamers van stichting Building Better People en was enige tijd uitslaand. Niemand raakte gewond.

Verkiezingsprogramma’s beloven van alles, maar dat betekent niet altijd heel veel

COMMENTAAR | Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Zo’n anderhalve maand voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste partijen hun programma gepresenteerd. Wat valt op? Heel veel beloftes zijn niet door de gemeente waar te maken.

