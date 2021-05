Gemist? Max mag niet door binnenstad scheuren en man die met mes zwaaide in Mall blijft vastzitten

Man die met mes zwaaide in Mall blijft langer vastzitten

De 37-jarige man, die twee weken geleden voor grote commotie zorgde in de Westfield Mall of the Netherlands door er dreigend met een mes te zwaaien, blijft 30 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag in Raadkamer besloten.

‘Zo is hij niet’

De eigenaar van een bekende Scheveningse afvalverwerker ‘kan zich niet voorstellen’ dat zijn zoon Ferry T. (41) betrokken is bij de dood van de 23-jarige rugbyster Renée. ,,We zijn volledig flabbergasted.”

Verbetering gevaarlijk kruispunt kwam voor 32-jarige vrouw net te laat

De verbetering van de gevaarlijke kruising Stadhouderslaan met de Groot Hertoginnelaan komt voor de 32-jarige snorfietsster die er dinsdag verongelukte na een aanrijding met een vrachtwagen verdrietig genoeg net te laat.

‘Verlies valt ons ontzettend zwaar’

Met een lopende herdenking naar de Doorniksestraat nemen clubgenoten van de Haagsche Rugby Club vanavond afscheid van de door een misdrijf omgekomen Renée (23).

‘Zet werklozen in om het afvalprobleem op te lossen in de stad en in het Westland’

Hagenaars in de bijstand moeten worden ingezet bij de bestrijding van het afvalprobleem in de stad, in het Westland en de Rotterdamse haven. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag naar aanleiding van het bericht van de gemeente dat het steeds moeilijker wordt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of school te begeleiden.

Max mag niet met Formule 1-bolide door Haagse binnenstad scheuren

Formule 1-ster Max Verstappen zal dit jaar niet te bewonderen zijn in de binnenstad van Den Haag. Het stadsbestuur heeft een subsidieverzoek van Red Bull voor een Show Run in het centrum afgewezen.

Ondanks crisis openden meer horecazaken de deuren in Delft

Ondanks de coronacrisis is het aantal horecazaken in Delft toch gegroeid, weet mediapartner indebuurt Delft. Telde Delft in december 2019 nog 336 horecazaken; een jaar later, in december 2020, waren dat er 344.

‘Hoe mensen hier moesten leven is in- en intriest’

Er is een speciaal onderzoek gaande naar de beroerde staat van het huizenblok in de Schilderswijk dat vorige week uitbrandde. Daarbij verloren 43 mensen uit de Wouwermanstraat hun woning. Zij zijn inmiddels bijna allemaal ondergebracht in de logeerhuizen van verhuurder Staedion, stelt het stadsbestuur.

Ontwarren van de ziekenhuisknoop Langeland, Haga en Reinier de Graaf kost meer tijd

Het ontvlechten van de samenwerking tussen het LangeLand, het Haga en het Reinier de Graaf duurt langer dan verwacht. Dat het LangeLand en Haga één ziekenhuis vormen, is een serieuze optie.

Blijdschap om aankoop appartement in Scheveningen slaat om in paniek

De Haagse Anne-Louise Makkinga werd na stevig onderhandelen de gelukkige koper van een tweekamerappartement aan het Palaceplein in Scheveningen. De domper kwam een paar dagen later toen bleek dat ze weliswaar een nieuw thuis had gevonden, maar geen recht heeft op een parkeervergunning. ,,Ik zit met mijn handen in het haar.”

‘Die etalage is dramatisch’

De kale etalages en witte stellingkasten lijken in niets op de naastgelegen panden in die mooie Prinsestraat. De buurt baalt enorm van de komst van boodschappenbezorgservice Flink. ,,Waarom hier? Hun zichtbaarheid is op internet, niet op straat.”

