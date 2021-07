Gemist? Medewerkers Parnassia ernstig gewond na aanval en vader Mario heeft al 20 jaar geen contact met Dylan van Baarle

Collega’s Parnassia GGZ ernstig gewond na aanval

De Leggelostraat is maandagochtend opgeschrikt door een ernstige geweldsuitbarsting bij Parnassia GGZ in die straat. Twee collega’s, een vrouw (36) en een man (53) werden op hun werk aangevallen met een wapen en raakten zwaargewond.

Voorlopig nog geen zorgen om alle lege winkelpanden

Het toenemend aantal lege winkelpanden in de binnensteden baart ondernemers en bezoekers al langere tijd zorgen. Door de coronacrisis is de leegstand, onder meer in de Haagse binnenstad, alleen maar toegenomen. Toch is er op het stadhuis nog geen paniek. Integendeel, er is goede hoop dat het allemaal snel weer goed komt. ,,Niemand heeft er belang bij dat die panden leeg staan.’’

Kassenbouwers zien kansen in snikhete Golfregio

Kassenbouwers zien grote kansen in het telen van groenten en fruit in de Golfregio. Het bedrijf Van der Hoeven Horticultural Projects uit Den Hoorn is één van de koplopers in deze ontwikkeling. Met dank aan innovaties van onder meer de TU Delft maakt dit bedrijf het onmogelijke waar: de teelt van tomaten en sla in een snikheet gebied met grote waterschaarste.

Megafraude breidt zich uit als een olievlek

De fraudezaak op het Haagse stadhuis waarbij een ambtenaar beschuldigd wordt van het achteroverdrukken van 1,8 miljoen euro, breidt zich uit als een olievlek. Inmiddels zijn er acht verdachten in beeld.

Wat mag wel en wat niet?

Delft ontvangt tussen 15 en 20 augustus 3600 nieuwe studenten, maar tot en met 13 augustus staan veel seinen op rood. De nieuwe coronabeperkingen hadden voor de organisatie van de OWee op geen slechter moment kunnen komen.

Slagboom tegen flanerende patserbakken

Racende sportwagens en patserbakken met knetterende uitlaten komen straks de Strandweg op Scheveningen niet meer in. De gemeente gaat de weg met een slagboom afsluiten om een einde te maken aan de overlast.

Niet iedereen uitgenodigd

Omwonenden van het nieuwe wooncomplex voor 688 arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg in De Lier, op de grens met Midden-Delfland, worden vanavond bijgepraat over de plannen. Dat gebeurt tijdens een besloten bijeenkomst voor direct omwonenden. Lierenaren die verder weg wonen mogen alleen digitaal meedoen. Dit is tegen het zere been van de laatste groep én oppositiepartij Westland Verstandig.

‘Als hij wil, kan hij mij opzoeken’

Dylan van Baarle rijdt momenteel de Tour de France. Zijn vader Mario kan dat niet van dichtbij meemaken. Hij ziet zijn zoon alleen maar op televisie. Al meer dan twintig jaar hebben ze geen contact met elkaar.

Stad houdt extremisten, jeugdgroepen en uitkeringsgerechtigden in de gaten op sociale media

Ook Zoetermeer kijkt mee bij burgers op sociale media. De gemeente gebruikt daarbij geen nep-profielen om Zoetermeerders online te volgen, wel anonieme accounts. Zo houdt de stad onder meer extremisten, jeugdgroepen en mensen in de bijstand in de gaten.

