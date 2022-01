Gemist? Meer flitspalen in de stad en voorkomen dat ouderen lang in ziekenhuis blijven liggen

Snelheidsduivels opgelet! Er komen liefst 40 extra locaties voor flitspalen in de stad

Automobilisten die geregeld te hard rijden, gaan het lastig krijgen in Den Haag. De gemeente wil, naast de 18 flitspalen die er al staan, op 40 andere locaties in de stad mobiele exemplaren plaatsen. Daarnaast worden er tientallen slimme snelheidsdisplays aangeschaft zodat gericht kan worden gehandhaafd.

Deze specialisten voorkomen dat oudere patiënten onnodig lang in ziekenhuis liggen

Als eerste ziekenhuis gaat HMC op de Spoedeisende Hulp ouderenspecialisten inzetten van wie één is verbonden aan een verpleeghuis. Dat moet voorkomen dat ouderen onnodig lang in het ziekenhuis liggen. ,,Een ziekenhuis is een gevaarlijke omgeving voor kwetsbare ouderen.’’

Getuige van steekpartij brengt slachtoffer met nekwond naar ziekenhuis

Op de Schoolstraat in Den Haag heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij is een 23-jarige Hagenaar ernstig gewond geraakt. Een getuige bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis.

Deze gemeente haalt álles uit de kast om moskee tegen te houden

Nee, de ‘discriminatiekaart’ willen ze liever niet trekken, de bestuursleden van de islamitische vereniging in Wateringen. ,,Maar het riekt er wel naar.” Al bijna zeven jaar zijn de moslims bezig met de aankoop van een pand voor een moskee, maar de gemeente Westland lijkt alles uit de kast te halen om de deal tegen te houden. ,,Zo ga je niet met mensen om. Wij zijn toch geen tweederangs burgers?”

Nico vist vanaf zijn 13de op de Noordzee maar moet nu zijn boot verkopen

De extreem hoge brandstofprijzen zorgen voor koppijn bij veel Nederlandse vissers, die vorig jaar ook al in financiële problemen kwamen door het Europees pulsverbod. Om hun schepen te laten varen zijn de vissers nu het dubbele kwijt. ,,Ik ben al bezig om mijn boot te verkopen.’’

Matras met kattenpis levert Bas liefst 40.000 euro in Bitcoin op

Dat een matras doordrenkt van kattenpis zoveel waard zou zijn, dat had Bas van Dommelen niet kunnen bedenken. De 23-jarige Rijswijker won afgelopen week liefst 40.000 euro in Bitcoin in het 538-radioprogramma ‘Hierrr Met Je Rekening’.

Wethouder Brandligt neemt na tien jaar afscheid van Delft

Bijna tien jaar geleden zat IT’er Stephan Brandligt nog op een zolderkamertje achter een computerscherm. Zijn anonieme leven als ‘computernerd’ verruilde hij abrupt voor een plek in het publieke oog, als wethouder van Delft. Brandligt vindt het mooi geweest. ,,De soep met broodjes, die komt wel m’n neus uit.”

Racetalent Tijmen (18) maakt debuut in 24 uur van Daytona

Soms kan het snel gaan. Autocoureur Tijmen van der Helm (18) maakt, na zijn opwachting te hebben gemaakt in de Formule 3, nu ook zijn debuut in de 24 uur van Daytona in de Verenigde Staten. Hij legt de lat gelijk hoog: het talent gaat voor een plek in de top-3.

Brigitta hoopt na faillissement op doorstart met SoSo

Brigitta Kraal geeft haar failliet verklaarde restaurant SoSo niet zomaar op. De Zoetermeerse hoopt via een doneeractie een doorstart te maken. ,,Ik hoop dat Zoetermeer mij hiermee kan helpen.”

Heenweg krijgt nieuw Fitpark, maar waar blijft de yogastudio?

De Westlandse gemeenteraad stelt een bedrag van 700.000 euro beschikbaar voor de koop en sloop van partycentrum het Open Huis in Heenweg om er een Fitpark van te maken. Dat komt naast een zogenoemde Fitbox, een gymzaal met extra’s. Mooi nieuws voor de mensen in Heenweg, zou je zo zeggen. Al is er nog wel één probleem: waar moet Yogastudio Westland met liefst 150 cursisten naartoe?