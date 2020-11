Gemist? Meer ic-bedden? zo makkelijk gaat dat niet en carbidschieten verboden in Den Haag

Meer ic-bedden?

Tijdens de coronacrisis klonk de roep om meer intensive care-bedden. Makkelijk gezegd, maar amper te realiseren. Per bed zijn er twaalf infuuspompen nodig, plus beademings- en dialyseapparatuur. Bovendien is er niet genoeg personeel. Alle zeilen moeten al worden bijgezet voor het huidige aantal ic-bedden.

‘Mijn vak is ernstig’

Wikash Sardjoe is een Haagse topadvocaat die dwaze vaders, en een enkele dwaze moeder, bijstaat in hun strijd tegen hun rancuneuze ex. Hij is keihard en houdt niet van hoffelijke praatjes.

Neem die boeren hun tractoren af

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer gaat het over de boeren. Terwijl onze ijsboer Moes zijn bakfietsbrommers naar de sloop moet brengen omdat de motortjes te vervuilend zijn, dieselden deze week weer honderden tractoren door Den Haag. De laatste boerendemonstratie leverde een gewond en een vernield Malieveld op.

Verbod op carbidschieten

Den Haag gaat carbidschieten verbieden. Dat is zojuist bekend geworden. Burgemeester Jan van Zanen wil niet dat het als alternatief voor vuurwerk wordt gebruikt en noemt het gevaarlijk in een stedelijke omgeving. ,,De mogelijkheden voor een verbod worden onderzocht’’, aldus een woordvoerder.

324 nieuwe besmettingen, twee personen overleden

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 22 november.