Gemist? Megastores moet plaatsmaken voor woningen en hier kun je vandaag in elk geval goedkoop tanken

Megastores afbreken en er duizenden woningen bouwen, dat is wat de gemeente wil

De Megastores bij station Hollands Spoor moet in fases worden afgebroken. Dat staat in een visie die de gemeente mogelijk vrijdag al presenteert over de Laakhavens. Daar kunnen duizenden woningen worden gebouwd. D66 lanceerde vandaag al een zelfde plan. Volgens die partij is dat ‘toeval’.

Nadat hond in zijn arm bijt, steekt Jairo in op baasje Jacco

Met een hond bijtend in zijn arm vocht Jairo F. (48) voor zijn leven, toen hij baasje Jacco (26) op de Haagse Weteringkade wurgde, stompte en met een mes neerstak. ,,Jacco begon raar te doen en draaide door.”

In Wassenaar wil men eigen inwoners voorrang geven op huurwoning

Ook in Wassenaar is de woningnood hoog? Hoeveel moet het villadorp gaan bijbouwen en voor wie? De partijen verschillen nogal van mening, al zijn de lokalo’s het wel eens over een andere maatregel: ‘Geef Wassenaarders voorrang’.

Hier kan je (in ieder geval vandaag) het goedkoopst tanken in regio Den Haag

De benzineprijzen in Nederland schieten omhoog, voor het eerst boven de 2,50 euro per liter. Maar je kunt bij diverse pompen in de Haagse regio nog wél (ver) onder die prijs tanken. ‘Door onze positie en volume kunnen wij vooralsnog een lagere prijs aanbieden dan anderen. Hoelang dat blijft, durf ik niet te zeggen.’

‘Echt uit het niets gekomen’

Lentekriebels

Het zonnetje schijnt en de narcissen, krokussen en hyacinten schieten uit de grond. En hoewel de lente nog in aantocht is, is er al sprake van flinke lentekriebels. Wij vroegen onze lezers om hun mooiste voorjaarsfoto’s in te zenden en het resultaat mag er zijn.

Oorlog trekt wissel op bedrijfsleven

Pieter Scholten is sinds januari de nieuwe voorzitter van MKB Den Haag, de vereniging die meer dan zesduizend Haagse bedrijven vertegenwoordigt. ,,We zijn de ene crisis nog niet uit of de volgende dient zich alweer aan.”

Aardwarmteproject Maasdijk gaat 430 hectare kassen verwarmen

Door met een rupskraan symbolisch een gootelement te plaatsen, heeft VVD-wethouder Pieter Varekamp het startsein gegeven voor Aardwarmteproject Maasdijk. Dit project is vooral gericht op de tuinders in de regio, die straks 430 hectare aan kassen duurzaam verwarmen. Maar het richt zich ook op inwoners die géén aardgas meer willen gebruiken.

Ton aan schade door vuurwerk in Zoetermeer

Zoetermeerders hebben tijdens de jaarwisseling voor een ton aan schade veroorzaakt. Burgemeester Michel Bezuijen hoopt dit jaar op een strenger vuurwerkverbod.

Omar blikt terug op Kamp van Koningsbrugge

Misschien wel ‘dé smaakmaker’ van Kamp van Koningsbrugge, waarbij doodnormale burgers tot commando’s worden opgeleid, moest vorige week naar huis vanwege ‘excessief geweld’. Vechtsporter Omar Malekbaba blikt voor het eerst terug. ,,Als ik op straat loop, durven mensen me bijna niet aan te kijken.”