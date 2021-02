Gemist? Mensen gaan weer massaal het ijs op en overleden persoon aangetroffen in voortuin

Overleden persoon aangetroffen in voortuin aan de Beverweerdstraat

De politie heeft vanmorgen een overleden persoon aangetroffen in een voortuin van een woning aan de Beverweerdstraat in Moerwijk. De persoon is volgens de politie niet door een misdrijf om het leven gekomen, maar door een noodlottig ongeval.

Nederland geniet dit weekend nog van de winterse kou en natuur. Op veel plekken in de regio gaan mensen weer het ijs op om nog een laatste rondje te schaatsen. Lees hier ons liveblog terug.

Botbreuken en hersenschade: extra medisch personeel ingezet na glij- en valpartijen

Bij ongelukken op het ijs zien de artsen op de Spoedeisende Hulpen in Den Haag naast heel veel breuken ook zeer ernstige schade aan hoofd en hersenen door vallen bij het schaatsen. Het is druk op de SEH’s van het HMC en HagaZiekenhuis, waar meer personeel is ingezet.

‘Meer hulp voor Haagse ondernemers die in de problemen zitten door corona’

Hart voor Den Haag, de grootste partij in de stad, wil weten hoeveel Haagse ondernemers door corona in financiële problemen zijn gekomen en hoeveel werknemers hierdoor de afgelopen tijd niet betaald hebben gekregen.

Kringloop Delft is weer lekker opgepimpt

De kringloopwinkel Delft mag dan sinds december zijn gesloten, dat betekent niet dat ze er zielig in een hoekje zijn gaan zitten. ,,We hebben besloten om van de nood een deugd te maken”, zegt Viona de Jong namens de organisatie. ,,Er was opeens alle tijd om de afdelingen voor speelgoed, klein spul, kantine en boeken eens flink aan te pakken. Dat hebben we gedaan. Als we straks weer open mogen, zijn we er helemaal klaar voor.”

Lockdown in je tiny house: ‘Een bureaustoel past hier echt niet’

Twee jaar nadat een proef werd aangekondigd met tiny houses in Westland is het terrein nog altijd niet gereed voor de miniwoningen. Vervolgens kwam er ook nog een lockdown bovenop, waardoor je niet alleen moet wonen, maar ook moet werken op 12 vierkante meter.

Slachtoffers discriminatie woningmarkt vaak machteloos: ‘Stampij maken heeft niet veel zin’

Meerdere verhuurmakelaars in Den Haag discrimineren op afkomst en seksuele geaardheid, bleek deze week uit onderzoek in opdracht van de gemeente. In de meeste gevallen komen ze er gewoon mee weg. Slachtoffers die er een zaak van willen maken, komen er snel achter dat ze geen poot hebben om op te staan. ,,Mijn partner zei: laat gaan, je gaat dit toch niet veranderen.’’

Op zoek naar de laatste daklozen in de vrieskou: ‘De muizen schoten weg bij zijn eten’

Een kleine groep daklozen in Den Haag blijft liever bij tien graden vorst buiten slapen, in plaats van in een warm bed in de daklozenopvang. Om hun vertrouwen te winnen in de hoop ze toch veilig naar binnen te krijgen en om in de gaten te houden of ze niet onderkoeld raken of zelfs overlijden, gaat het Leger des Heils elke avond op pad langs de buitenslapers.

Privéleven agenten steeds meer in het geding, politie moet collega’s beveiligen

De rechter heeft vrijdag een man uit Zoetermeer veroordeeld omdat hij beelden van agenten maakte en online plaatste met beledigende teksten eronder. De Haagse politie maakt zich grote zorgen over dit nieuwe fenomeen waardoor ze eigen collega’s moet beveiligen.

