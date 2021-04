Gemist? Militair Kerwin verhuurt jacuzzi's voor in de woonkamer en feestgangers aangehouden

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zondag 11 april.

‘Doe mij maar Noord-Koreaanse uitslag’

Robert van Asten wil opnieuw D66 gaan leiden. De Haagse wethouder verkeer en cultuur hoopt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in te gaan met een boodschap van meer bibliotheken in de wijken en minder auto’s in de straten.

Protest tegen culturele bezuinigingen

De teloorgang van Delftse culturele instellingen als alle bezuinigingen doorgaan, verbeeld in een reusachtige ansichtkaart. Het aan de gemeenteraad overhandigde kunstwerk van René Jacobs is inmiddels aandachtig bekeken door veel raadsleden en hangt voorlopig nog in het stadhuis.

Coronafeest in Naaldwijk

De politie heeft vannacht een illegaal feest beëindigd in Naaldwijk. Er waren ongeveer veertig mensen feest aan het vieren in een schuur aan de Opstalweg. De feestgangers zijn aangehouden.

Fietsers in Zoetermeer ongerust

Auto’s en scooters die te hard rijden, rakelings ingehaald worden en te smalle fietspaden. De Zoetermeerse Fietsersbond maakt zich zorgen over de veiligheid van fietsers in de stad.

Hoe een Haagse jongen in het Fries verzet kwam

In het Fries Verzetsmuseum hangt het portret van Johannes Wissink in de eregalerij van 290 foto’s met slachtoffers van het Fries verzet. Hoe kwam een Haagse jongen in Friesland terecht en wat deed hij precies? Zijn nicht Conny Wittekoek-Wissink ging op onderzoek uit.

Grote hit: militair Kerwin verhuurt jacuzzi’s voor in de woonkamer

In Afghanistan zag Kerwin Pronk de lichtspoormunitie van de Taliban in de verte voorbij flitsen. Nu sjouwt de Zoetermeerder zijn huurjacuzzi’s onvermoeibaar naar twaalf hoog als het moet.

Dieuwertje gaat graag de mannen achterna

Dieuwertje den Besten doet dit weekend in het Italiaanse Varese aan het EK mee. De roeister van het Delftse Laga moet zich met de vrouwenacht van Nederland nog plaatsen voor de Olympische Spelen, maar heeft alle vertrouwen.

