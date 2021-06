Gemist? Miljoen liter water verspild door openen brandkranen en hoog bezoek voor Oranjestraat

Vandalisme of kattenkwaad?

Zodra het kwik tot grote hoogte stijgt, moet menig brandkraan het in Den Haag ontgelden. Hoewel de zee om de hoek ligt, is deze greep naar verkoeling kennelijk toch aantrekkelijker. Tot frustratie van waterbedrijf Dunea: ,,Het is een openbare orde probleem.”

Gebroken pols of afgerukte vinger? Geen probleem

Doorgesneden pezen en andere verwondingen aan handen en polsen kosten de samenleving jaarlijks 530 miljoen euro. Grootste schadepost: vaak langdurig niet kunnen werken. Een specialistisch team rond een patiënt in HMC voorkomt veel pijnlijk persoonlijk leed en maatschappelijke schade.

‘Dit is gewoon pesten’

Opnieuw een harde klap, wéér een auto total-loss. De pollers bij het HagaZiekenhuis aan de Escamplaan in Den Haag zijn inmiddels berucht en beroemd. Zeker acht auto’s zijn die ontmoeting niet onbeschadigd doorgekomen.

Koning verrast de ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland’

De koning heeft vanavond een spontaan bezoek gebracht aan de Haagse Marktweg. Vlak voor de wedstrijd van het Nederlands elftal hoorde hij alles over hoe die de titel ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland’ in de wacht sleepte.

Ronny (72) gaat joodse gemeenschap in Den Haag helpen

Les in Hebreeuws voor jonge leerlingen, een lift en gemakkelijke stoelen voor de oudere joden en geld naar de joodse kerkgenootschappen die het niet breed hebben. Met de nieuwe Stichting Joods Leven Den Haag hoopt Ronny Naftaniel (72) de joodse gemeenschap in Den Haag een impuls te geven.

‘Overdonderd, dat zijn we’

De actie Red Colette om de iconische antiquariaat Colette in de Haagse Reinkenstraat over te nemen, is binnen drie dagen geslaagd. Eigenaar Jogchum de Vries (80) zocht een opvolger, acht buurtbewoners sloegen de handen ineen om samen zonder winstbejag de zaak over te nemen.

Op deze plekken in de Haagse regio moet je geen duik nemen

Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies waarschuwen: op steeds meer plekken wordt giftige blauwalg aangetroffen en ook botulisme ontwikkelt zich snel bij hoge temperaturen. Ook in Den Haag en omstreken duiken er steeds meer plekken op waar je beter niet het water in kunt gaan.

‘Effecten van bezuiniging op zorg zijn nog niet te zien’

Delft moet de hand voorlopig nog op de knip houden om uit de financiële problemen te komen. Daarom wordt er flink gesneden in het budget voor sociale zorg en moet er dus bezuinigd worden. ,,We lopen met sommige maatregelen achter op de taakdoelstellingen”, gaf wethouder Lennart Harpe eerder deze week toe aan de Delftse gemeenteraad.

