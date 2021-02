Gemist? Minder kans op huurwoning als je homoseksueel bent en jongeren worstelen met eenzaamheid

Heb je een kleurtje of ben je homoseksueel? Dan heb je veel minder kans op een huurwoning in Den Haag

Het vinden van een huurwoning in Den Haag is al lastig. Maar als je een kleurtje hebt of homoseksueel bent is het helemaal moeilijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag. Drie op de vijf verhuurmakelaars blijkt bereid te discrimineren bij de verhuur van woningen in de particuliere huursector. ,,Dit is zeer ernstig.’’

LIVE

Door het winterse weer blijft het op de wegen ook vanochtend nog gevaarlijk glad. Voor het hele land geldt code geel. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door sneeuw- en ijsresten. Ook is er kans op opvriezen van natte weggedeelten. Lees er alles over in ons liveblog.

In Zoetermeer sneeuwt het deze week élke dag

In de rest van Nederland zijn sneeuwbuien zo goed als voorbij, maar in Zoetermeer dwarrelen gegarandeerd de hele week nog verse vlokken. Want SnowWorld zet zijn sneeuwkanonnen buiten.

Technisch hart van ADO Den Haag

Martin Jol is niet langer het hoofd van het technisch hart van ADO Den Haag. De 65-jarige voormalig speler van de club gaat een andere functie bekleden binnen de organisatie. Hij gaat zich vanaf nu bezighouden met het realiseren van een topsportlocatie in het Zuiderpark.

Jongeren worstelen met eenzaamheid

Met de aanhoudende coronamaatregelen groeien de zorgen om de mentale gezondheid, zeker ook onder jongeren. Shirzai Jehish (22) en Sylvian Khone (19) vertellen over de verveling en de eenzaamheid. Ze worden op weg geholpen door Stichting Click Jongeren. ,,We moeten initiatief nemen, anders raken we de jongeren kwijt.”

Haagse winkels spreken van een gekkenhuis: ‘We slijpen honderden schaatsen per dag’

Met een paar dagen vorst op rij neemt de schaatskoorts serieuze vormen aan. In Den Haag worden de voorbereidingen getroffen: winterkleding is niet aan te slepen en bij de schaatsslijper lopen klanten af en aan. ,,Nu hopen op de Elfstedentocht.”

Oplichters in bezorg-outfits

Criminelen die zich voordoen als pakketbezorgers zijn actief in de Haagse regio. Vooral ouderen zijn vaak het slachtoffer. Ze worden voor duizenden euro’s opgelicht en krijgen daar een enveloppe met onbruikbare giftcard van bekende winkels voor terug.

Bezuiniging op ZoetermeerPas betekent einde voor baantjes trekken

Fris de dag beginnen met een duik in een zwembad in Zoetermeer zit er straks niet meer in. Het ochtendzwemmen is geschrapt nu er minder ZoetermeerPashouders komen. De stad bezuinigde daarop.

Bekijk hieronder de video's die afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

