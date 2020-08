Gemist? Minder trams in spits en burn-out master Boudy ziet corona als een kans

Slecht nieuws voor Duitser (84) bij zoektocht Haagse jeugdvriendin

,,Oh mijn God, daar was ik al bang voor’’, stamelt Lothar Hollaender (84) als hem het nieuws bereikt dat zijn zoektocht naar Loes Niemantsverdriet niet tot een weerzien met zijn Haagse jeugdvriendin zal leiden. Loes is al op 33-jarige leeftijd overleden, blijkt uit graafwerk van lezers van deze site, naar aanleiding van een afgelopen donderdag geplaatst verhaal.

Den Haag weer even beatstad nummer één

Hoe langer het geleden is, des te meer dringt in Den Haag het besef door hoe rijk het popverleden van deze stad is. Afgelopen zaterdag werden The Motions ‘herdacht’ met een op een gevel geschilderde tekst van de uit 1965 stammende hit Wasted Words en een muurschildering van een meer dan levensgrote Mariska Veres.

Poortjes Den Haag CS dicht

Reizigers opgelet: de poortjes naar de perrons van Den Haag Centraal zijn vandaag gesloten. Om de ‘deuren’ te openen, moeten reizigers inchecken met hun kaartje of ov-chipkaart. 77 andere stations in Nederland gingen Den Haag al voor.

Burn-out master Boudy ziet corona als een kans

Boudy Pilgram, de zelfbenoemde ‘burn-out master’, weet het zeker. Deze coronatijd is goed te ‘gebruiken’ om uit een burn-out te komen. ,,We hoeven nu niet constant te rennen.”

Minder trams in spits

Reizigers in Den Haag en omgeving kunnen vanaf vandaag in de spits minder vaak gebruikmaken van trams, bussen en lightrail. De Haagse vervoerder HTM zet haar voertuigen de komende maanden meer overdag in, omdat er vanwege corona meer behoefte is aan ov overdag. Het bedrijf gaat wel goed in de gaten houden hoe dat in de praktijk uitpakt.

Nieuwe zaak Grote Marktstraat

In het pand aan de Grote Marktstraat in de Haagse binnenstad waar voorheen Marks & Spencer zat, komt weer een nieuwe kledingzaak. De Japanse internationale kledingretailer UNIQLO opent op 1 oktober de deuren.

OM eist harde aanpak van Delftse pandjesbaas

Het Openbaar Ministerie eist tegen pandjesbaas Ronald P. (49) uit Delft een celstraf van drie jaar vanwege witwassen van crimineel geld. Hij zou dat gestoken hebben in dertien panden in Delft, waarin hij vooral studenten heeft gehuisvest. De rechtbank zou hem die huizen ook moeten afpakken, aldus het OM.

