Gemist? Molotovcocktails gevonden bij brandend hotel en vrouwen eisen veilige straten in Delft

Molotovcocktails gevonden bij brandend hotel

De eigenaar van het voormalig Hotel Centraal in Leidschendam hoopt dat de molotovcocktails bij zijn brandende pand van baldadige jongeren komen en niet vanwege geruchten dat er een Polenhotel zou komen. ‘Ik heb meteen een beveiligingsbureau ingeschakeld en camera’s opgehangen.’

Mysterieus briefje over ‘duivels feest’ schrikt Halloweenliefhebbers niet af

Een duivels feest om je de stuipen op het lijf te jagen. Halloween wint aan populariteit, maar niet iedereen is fan van het feest der geesten, spoken en vampiers.

Ricardo Kishna knokte zich na coronavirus voor de zoveelste keer terug

Weer was ADO-aanvaller Ricardo Kishna (26) lange tijd afwezig. Dit keer niet door een zware blessure, maar door het coronavirus en de lange nasleep ervan. Maar de oud-speler van Ajax en Lazio Roma is sinds afgelopen vrijdag weer terug bij ADO. ,,Ik voelde me vrij in het veld, maar het heeft lang geduurd.”

Erfgoedvereniging springt in de bres om sloop voormalig ministerie Sociale Zaken te voorkomen

Wederom springt er een organisatie in de bres voor het voormalige pand van het ministerie van Sociale Zaken. Dit keer is het erfgoedvereniging Heemschut die het ‘vanwege de bijzondere kwaliteit’ zonde vindt om het pand in het Bezuidenhout te slopen. Er zijn volgens de vereniging genoeg andere opties.

Vrouwen eisen veilige straten in Delft

Alleen in de stad lopen als het donker is? Lang niet elke vrouw durft het aan. Onacceptabel, vindt de Soroptimistclub Delft. ‘Safe streets’ moeten vrouwen en meisjes het zetje geven om wél weer die straat op te gaan.

Varend Corso weer op zaterdag door Westland

De bonte botenstoet van het Varend Corso trekt volgend jaar weer op zaterdag in plaats van op zondag door de Westlandse wateren. Omdat het nog niet zeker is of de gemeente Den Haag toestemming geeft om de boten door de residentie te laten varen, is de route omgedraaid. ,,Dan kunnen we de zondag er desnoods af knippen en varen we drie dagen.”

Zoetermeer gaat undercover observaties in moskeeën onderzoeken

De gemeente Zoetermeer start een onderzoek naar de undercover observaties in moskeeën in de stad. Burgemeester Michel Bezuijen vindt de gebruikte methoden ‘niet passend’.

Koekjes van Sasja (37) veroveren wereld

Moeder Sasja Roodenrijs raakte na haar scheiding haar huis én baan kwijt. Ter ontspanning begon ze vanuit haar flatje, vier hoog achter, koekjes te bakken. Een jaar verder werken er acht man in haar goedlopende koekjesbedrijf en kan ze zich een huis in de Delftse binnenstad permitteren. ‘Die koekies zijn echt mijn lifesavers’.

Duidelijke afspraken met COA over maximaal één jaar opvang vluchtelingen in gevangenis

Het COA en Zoetermeer kunnen ook wat betreft de politiek met elkaar in gesprek over het onderbrengen van vluchtelingen in de voormalige gevangenis. Die opvangperiode moet duidelijk begrensd zijn op één jaar.

Hondje Nellie na twee weken teruggevonden

Doodsangsten stonden de Haagse Joyce Sta en haar man Johan de afgelopen weken uit. Haar hondje Nellie was haar in een onbewaakt moment ontglipt en ondanks een grootscheepse zoektocht door heel Den Haag, bleef Nellie maar wegrennen. ,,Het was super frustrerend. Je weet: ze zit hier ergens, maar je weet niet precies waar.‘’

Vaste klant Bertus (77) mag eindelijk weer kopjes koffie drinken bij Florencia

Iedereen kent ze. Die mevrouw die altijd even aan de grote tafel een krantje komt lezen. Of die man die voor een euro zijn dagelijkse kopje koffie drinkt. Tijdens de coronamaatregelen waren de vertrouwde gezichten van de stad ineens niet meer welkom in de bibliotheek en de supermarkt. Maar langzaam komen ze terug. ,,Ik kom hier regelmatig, vier à vijf keer per week. Soms twee keer op een dag.”