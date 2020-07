Gemist? Mondkapjes op het Plein en xtc-lab in groentewinkel

Mondkapjes op het Plein?

In normale tijden is het de hotspot van de Haagse horeca. Maar nu, in coronatijd, vallen hier verhoudingsgewijs de hardste klappen. Helpt het dan als het mondkapje verplicht wordt ingevoerd? Twee jonge bedrijfsleiders houden hun hart vast: ,,Maar als we daardoor open kunnen blijven, doen we natuurlijk graag mee.’’

Eigen restaurant op 23ste

De meeste mensen van haar leeftijd zijn misschien net afgestudeerd, maar Middy Chan is nog geen 23 jaar en staat nu al aan het roer van Mr. Xi Asian Bistro, het nieuwe restaurant op het Cadenzaplein.

Drugslab in Groentewinkel

In het drugslab in de Vlierboomstraat dat gisteren door de politie is ontmanteld, werd xtc gemaakt. De agenten troffen bij de inval een aanzienlijke hoeveelheid pillen aan. Er zijn vier mannen aangehouden.

Draadloze pacemaker

Ze zijn de pioniers van de draadloze pacemaker die ze via de hals in het hart zetten. Hun ervaringen zijn wereldwijd bejubeld en de 44 patiënten die ze al pijnloos hielpen in het HagaZiekenhuis kunnen nog dezelfde dag naar huis.

Transvaal wil terug naar aardgas

Bewoners van Transvaal die een aantal jaren geleden op last van hun woningcorporatie overstapten op duurzame warmte, zijn boos over de steeds hogere energielasten die ze moeten betalen.

Beroofd tijdens afspraak in bos

In Zoetermeerse natuurgebieden als Noord AA en het Westerpark zijn in de afgelopen weken meerdere keren personen beroofd die dachten een date met iemand te hebben. De politie waarschuwt om voorzichtig te zijn met online datingsites.

Tien jaar na moord op zusje

Terwijl Tibby Boele in koffiebar Coffee Fellows van het Haagse stadhuis espressootjes en cappuccino inschonk, had niemand door dat zij hoofdrolspeler is in een tragische familiegeschiedenis. In 2010 werd haar 12-jarige zusje Milly in Dordrecht misbruikt en gewurgd door de buurman, politieman Sander V. Hij begroef het meisje in zijn tuin.