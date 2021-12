Gemist? Moskeeën slepen gemeenten voor de rechter en Ingenieurs willen diploma inleveren als Timmermans eredoctoraat krijgt

Moskeeën slepen gemeenten voor de rechter vanwege geheime onderzoeken: ‘Grondrechten gelden voor iedereen’

Nederlandse moskeeën slepen meerdere gemeenten, waaronder Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Delft, die hen hebben bespioneerd, definitief voor de rechter. De islamitische gemeenschap is woest over de onderzoeken in hun gebedshuizen, die volgens hen onwettelijk waren. Er zijn al tientallen duizenden euro’s ingezameld voor de advocaatkosten. ,,De grondrechten gelden voor alle burgers.’’

Beneden werden PCR-tests afgenomen, boven speelden illegale pokeraars om grof geld: ‘Wij wisten van niets’

Beneden werden PCR-tests afgenomen, terwijl boven illegaal werd gepokerd om grof geld. Een bedrijfsverzamelgebouw voor gezondheidszorg van zakenman Resul Özdemir werd misbruikt voor het witwassen van zwart geld. ,,Ik wist van niks.’’

Hart onder de riem voor brandweer aan de vooravond van oud en nieuw: ‘Ze verdienen alleen maar respect’

Terwijl heel Nederland wordt gevraagd afstand te houden, staan zij in de frontlinie. Hulpverleners werken 24/7 op de toppen van hun kunnen om de coronacrisis zo snel en efficiënt mogelijk te bestrijden. Dat geldt ook voor brandweerlieden. Aan de vooravond van oud en nieuw vonden Esmee (22), Lisa (23) en Daphne (19) het de hoogste tijd om hun waardering uit te spreken.

Ingenieurs willen diploma inleveren als Timmermans eredoctoraat krijgt: ‘Schande voor wetenschap’

Afgestudeerde ingenieurs leveren uit protest hun diploma in als de TU Delft volgende maand een eredoctoraat uitreikt aan ‘klimaatpaus’ Frans Timmermans. Samen met nog eens bijna 5000 ondertekenaars van de petitie ‘Geen eredoctoraat voor Frans Timmermans van TU-Delft’ verzetten ze zich tegen de eervolle benoeming van de politicus. ,,Dit is het einde van de wetenschap.”

Ongeneeslijk zieke Adri Duivesteijn (71) leeft al 7 jaar dankzij ‘wonder’

Hij werd in 2014 al ongeneeslijk ziek verklaard, maar Adri Duivesteijn (71) leeft als door een wonder nog altijd. De voormalige Haagse wethouder en Eerste - én Tweede Kamerlid voor de PvdA gaat al 7 jaar van behandeling naar behandeling. ,,Sommige mensen worden er depressief van. Dat zit gelukkig niet zo in mijn aard.” Duivesteijn mengt zich liever in lokale discussies over zijn stad Den Haag, uitgesproken als altijd.

Zeven agenten stonden tegenover vijftig gewapende demonstranten

Haagse politieagenten vreesden dit jaar zó voor hun eigen veiligheid, dat ze regelmatig (bijna) hun dienstwapen moesten trekken. Hoofdcommissaris Paul van Musscher ziet de agressie tegen zijn collega’s enorm toenemen. Ze zijn al met te weinig en kregen het door coronademonstraties nóg drukker.

Glazenwasser Michel valt 10 meter van ladder na ruzie over 15 euro: ‘Voorgoed mijn oog kwijt’

De zwaargewonde Michel, die niets anders bezit dan ladders en emmers, kan voorlopig lange tijd niet werken. De glazenwasser kwam onlangs ten val, nadat hij door een klant van zijn ladder zou zijn geduwd. Het had weinig gescheeld of de ondernemer had het niet overleefd. ,,Ik werd wakker in het ziekenhuis.’’

Delft zet in op sobere jaarwisseling: feestjes, zwaar vuurwerk en vreugdevuren verboden

Delft zet zich schrap om ongeregeldheden tijdens oud en nieuw te voorkomen. Feestjes, zwaar vuurwerk, vreugdevuren en in grote groepen rondhangen op straat zijn verboden.

Een mooi voornemen voor Rutte IV: maak van de woningmarkt geen confettiknal, maar een lawinepijl

COLUMN SJAAK BRAL | Op de drempel van het nieuwe jaar mocht ik voor de camera een stuk vuurwerk afsteken. Nou ja, vuurwerk is het niet echt: een confettiknaller. Hoe dit eruitziet kunt u vanavond aanschouwen tijdens de uitzending van mijn oudejaarsconference op TV West.

