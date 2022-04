Gemist? Museon en Omniversum samen verder onder One Planet en Funko Pops razend populair

Janet (36) doet een bijzondere oproep op Facebook: ‘Wie weet meer over het overlijden van mijn vader?’

Wie is mijn vader? Deze vraag spookt al jaren door het hoofd van Janet Lambeck (36). Een antwoord erop heeft ze niet. Vorige maand werd haar grootste angst werkelijkheid. Haar vader overleed zonder dat de Woerdense het wist. ,,Bij het leeghalen van zijn huis trof een vriend in een kamer gloednieuw kinderspeelgoed aan. Ik barstte in tranen uit.”

