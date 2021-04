Gemist? Musicals van groep 8 zullen hoe dan ook doorgaan en ophef over drollen in Delftse gracht

138 huurappartementen

De Westlandse woningcorporatie Arcade en GGZ-instelling Parnassia gaan op het woonzorgpark Rosenburg van Parnassia aan de Albardastraat in Den Haag 138 sociale huurappartementen ontwikkelen. De appartementen zijn voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra zorgbegeleiding nodig hebben.

‘Mensenpoep in de gracht is niet meer van deze tijd’

Drommen drijvende drollen zul je er niet snel spotten, maar dat er in de Delftse grachten zo hier en daar een mensenpoepje voorbij komt, dat sluit de Delftse fractie van de PvdA niet uit. In een onbekend aantal grachtenpanden in Delft zou het rioolwater mogelijk direct worden geloosd in de grachten en daar zit een smerig luchtje aan, vinden de PvdA’ers JanGeert van der Post en Leon Hombergen.

Dierenambulance massaal gebeld om ‘weerloze’ vogeltjes

Honderden telefoontjes per dag komen bij de meldkamer van de Dierenambulance Den Haag e.o. binnen over gevonden jonge vogels. ,,De vogeltjes lijken soms hulpeloos, maar schijn bedriegt.” Daarom roept de dierenambulance mensen op om niet te snel naar de telefoon te grijpen als ze een jong vogeltje zien.

Kat overleden en bewoner naar ziekenhuis

In een woning van een appartementencomplex aan de Prinses Annalaan in Leidschendam is afgelopen nacht brand uitgebroken. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Een kat is overleden, twee katten worden nog vermist.

Zoetermeer telt door corona minder spijbelaars

Zoetermeerse scholieren zijn vorig schooljaar minder vaak betrapt op spijbelen dan het jaar ervoor. De leerplichtambtenaren kregen een vijfde minder meldingen, mede door corona.

Musicals van groep 8 zullen hoe dan ook doorgaan

Voor het tweede jaar op rij, krijgt groep acht waarschijnlijk een ander afscheid van de basisschool dan iedereen tot nu toe gewend was. Scholen gaan er van uit dat er weer geen groots gezamenlijk feestje zal zijn; een feestje dat voor ouders stiekem net zo belangrijk is als voor de kinderen zelf.

Hoe cowboy-investeerders de wijk verpesten

Particuliere investeerders kochten vorig jaar 40 (!) procent van alle te koop aangeboden huizen in Den Haag , vaak om ze voor veel geld te verhuren. In een tijd van woningnood betekent dat nóg hogere huizenprijzen en verdere overbewoning in de volkswijken: ,,Op elke hoek staan fout geparkeerde auto’s”

Dronken automobilist gaat op de vuist met agent

Een dronken automobilist is afgelopen nacht op de vuist gegaan met een agent. De 36-jarige man kreeg rond 01.30 uur een stopteken van de politie omdat hij hard en slingerend over de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam reed. ,,Hij raakte daarbij ook stoepranden”, legt een woordvoerder uit. ,,Terwijl onze collega bezig was de handboeien bij de bestuurder aan te brengen, verzette de verdachte zich hevig en begon te vechten met de agent.”

Eindelijk weer samen dansen en zingen op school

Op de theateropleiding Dutch Academy of Performing Arts (DAPA) van ROC Mondriaan zijn ze er dolgelukkig mee. Eíndelijk kunnen ze weer samen in Het Koorenhuis in Den Haag dansen, zingen en acteren, in plaats van in hun slaapkamer.

Zo reageren horecaondernemers op de heropening

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben tijdens de persconferentie versoepelingen aangekondigd. Terrassen mogen vanaf 28 april open.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.