Gemist? Muziek van Haagse Roland is in de ruimte te horen en ganzen eten tegen overlast

‘Een incidentele oplossing’

Drie huishoudens die op dit moment in een ‘schrijnende woonsituatie’ verkeren, krijgen hulp van de gemeente. Die koopt drie woonwagens en verhuurt ze als sociale huur.

Bankgebouw in Scheveningen wordt online geveild

Het kantoor van de Rabobank aan de Scheveningse haven, waar eerder Radio Holland heeft gezeten, wordt online geveild. Iedereen - met het nodige geld - kan bieden. De veiling begint op 0 euro, zegt Richard Dieteren van BVA Auctions.

Muziek van Roland is in de ruimte te horen

Stel, je kijkt de lucht in. Daar kun je dwars doorheen kijken. Maar soms, met zon en regen tegelijk ontstaat zomaar een regenboog. Alle kleuren zitten in die ‘onzichtbare’ lucht. Nou, zo zit de muziek van Roland Emile Kuit (62) uit Den Haag ook in elkaar. Voor de leek misschien ruis of herrie, maar zijn composities worden zozeer gewaardeerd dat de muziek van de oud-Boskoper zelfs ‘in outer space’ te horen is.

Dr. Natalia Barbour ging van Florida naar fietsstad Delft

Fietsend naar het werk gaan, kinderen naar school brengen, boodschappen doen... Voor ons de normaalste zaak, voor dr. Natalia Barbour - drie maanden geleden vanuit Florida verhuisd naar Delft - een walhalla. Ze neemt haar twittervolgers over de hele wereld mee op een ontdekkingstocht op twee wielen.

Bierbrouwende broeders nemen nostalgisch café Pijpela over

Al jaren brouwen de broeders van het klooster in het Haagse centrum bier. Wat begon als hobby, wordt inmiddels een serieuze onderneming. Nu hebben ze de nostalgische Pijpela overgenomen en zijn er grote plannen met de pittoreske steeg.

Er moet íets gebeuren tegen overlastganzen

Nederland telt zo’n twee miljoen ganzen. De provincie Zuid-Holland, met name in de polders, heeft er circa 170.000. Ze vreten het gras op van de boeren, poepen in zwemwater en jagen kinderen én menig volwassene de stuipen op het lijf vanwege hun territoriale gedrag. Kortom, er moet íets gebeuren. Lokale jagers hebben een idee: opeten die ‘kalkoenen van de polder’. ,,Smaakt net als biefstuk.’’

‘Er zijn altijd wel dingen te vinden’

Terwijl het ROC Mondriaan geplaagd wordt door een aanval van hackers, nodigt de gemeente Den Haag juist hackers uit om de boel eens grondig te inspecteren. Computerbeveiliging is belangrijker dan ooit. Robin The (21) is een van mensen die op verzoek komt ‘inbreken’ bij Den Haag. ,,Het is niet een kwestie van een keer goede sloten erop en je bent klaar.”

Appartementen Heenweg gaan in december in de verhuur

Wie zijn of haar zinnen heeft gezet op één van de acht appartementen in de Nieuwe Kerk in Heenweg moet nog een paar maanden geduld hebben. In december gaan ze in de verhuur. De gelukkigen kunnen er dan in april intrekken. ,,We liggen goed op schema.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

