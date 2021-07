Gemist? Naaktfoto’s van Remco (50) staan gewoon op internet en veel onduidelijkheid voor spelers en trainer ADO

Mister Senior

Als kind had hij een minderwaardigheidscomplex, nu is hij finalist van de verkiezing Mister Senior Netherlands. Op de catwalk lopen? Geen probleem. Naakt poseren ook niet, overigens. Remco Lodeweges (50) legde een lange weg af, maar lijkt nu zijn plek op de wereld te hebben gevonden.

Man overleden op N440

Een man is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de Landscheidingsweg (N440) tussen Den Haag en Wassenaar. Het slachtoffer liep volgens getuigen rond middernacht over de weg en werd aangereden door een passerende auto. De man kwam hierdoor onder de wagen terecht.

‘Er wordt al vijf maanden geruzied zonder vooruitgang’

ADO Den Haag speelde zaterdagavond best wel een aardige oefenwedstrijd tegen FC Twente. Alleen ging het eromheen niet over voetbal, maar over de bestuurlijke chaos. ,,Het is voor ons nauwelijks bij te houden.”

Archeologisch onderzoek naar Romeinse opgraving in Poeldijk afgerond

In Poeldijk is vrijdag een belangrijk archeologisch onderzoek afgerond. Dat meldt wethouder Piet Vreugdenhil. De archeologen deden gedetailleerd onderzoek op de plek waar in de jaren 70 tufstenen fundamenten met vulkanisch materiaal werden aangetroffen van een Romeins gebouw. In het gebied verrijst De Gouw, een woonwijk met villa’s op vrije kavels.

‘Haags Museumkwartier net als het Museumplein Amsterdam’

Er was al een parkeergarage met de naam, maar vanaf oktober dit jaar moet ook het echte Museumkwartier Den Haag gestalte krijgen. Nu de buren rond het Lange Voorhout elkaar weten te vinden, komen er vaker gezamenlijke presentaties en festivals.

Hoe is het nu met Karel de Rooij?

Clownesk muziektheater. Onder die noemer speelde Karel de Rooij tot in bijna alle uithoeken van de wereld. Samen uiteraard met zijn vaste kompaan Peter de Jong, met wie hij langer samen was dan tot nu toe met zijn eigen vrouw. Vreest hij de aftakeling? ,,Als ik eerlijk ben zit daar wel een soort angst.’’ Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe is het nu met?

‘Niemand snapte er iets van’

Daniëlle van der Stap (41) is hooggevoelig. Pas toen zij hierachter kwam, begon de Lierse met leven. De energie, die zij altijd tekort kwam, stroomde haar toe. Zelfs in die mate dat zij nu anderen kan helpen.

Cocaïne tussen de zoete aardappelen

1760 kilo cocaïne, die onderweg zou zijn naar een bedrijf in Den Haag, is gisternacht onderschept door de douane bij een controle in de Rotterdamse haven. ,,De straatwaarde is ruim 132 miljoen euro.”

‘Alles wat je door de brillen ziet, kun je nu ook voelen’

We doen tegenwoordig natuurlijk al heel veel met computers, maar in de toekomst zal zich nog meer in virtual reality (VR) afspelen. Dankzij de Delftse startup SenseGlove kun je die virtuele realiteit niet alleen zien, maar ook voelen. Wij gingen langs voor de rubriek Technische Dienst.

42 verdiepingen en dan kapotte liften

Wie woont op één van de 42 verdiepingen van Het Strijkijzer is maar wat blij dat hij niet met de trap hoeft. Balen dus dat beide liften aan de kant van de studentenwoningen gisteravond een storing hadden. En dat was niet de eerste keer.

‘Ik heb een heel vrij gevoel’

Als dochter van hardwerkende Bosnische ouders neemt Lora Karamehmedovic (17) een van hun gewoontes dagelijks mee. „Voordat ik naar binnen ga, doe ik mijn schoenen uit.” Wij gingen langs voor de rubriek Haagse Nieuwe.

Dierenambulance is dakloos

De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid is druk op zoek naar een nieuw onderkomen. De stichting is min of meer dakloos na het vertrek uit Maasdijk, waar de dierenliefhebbers jarenlang gratis konden verblijven. Dat gebeurde bij het bedrijf JP Isolatie aan de Korte Kruiskade. Wegens uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten was er echter geen ruimte meer voor de portocabins van de stichting.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.