Gemist? Naaktzwemmers niet welkom na vermeende bedreigingen en man mishandeld na aanspreken wildplassers

Naaktzwemmers niet welkom in Duinrell na vermeende bedreigingen: ‘Pedowalhalla toch!’

Een groots naturistenzwemevenement dat zondag zou plaatsvinden in het Tikibad is op het laatste moment afgelast door attractiepark Duinrell. Aanleiding zouden negatieve reacties en zelfs bedreigingen zijn: ‘Pedowalhallo toch!’, ‘Bestormen en slopen’.

Man (36) spreekt wildplassers aan, maar wordt dan door vijf jongens mishandeld en bedreigd met vuurwapen

VIDEO | Een 36-jarige man uit Den Haag is mishandeld en bedreigd met een vuurwapen door een groep van vijf jongens op de Dierenselaan. Het slachtoffer sprak twee jongens van de groep aan nadat hij hen zag wildplassen. De politie is nu op zoek naar de groep jongens die op beelden zijn vastgelegd.

In een parkje tegenover school betastte en zoende een docent zijn bijlesleerlinge: ‘Kan het nooit goedmaken’

Achter een paar bomen in het parkje tegenover school wreef een geschiedenisdocent over de bh en de onderbroek van zijn 16-jarige leerlinge. Pas op dat moment besefte Hagenaar M.H. dat hij ‘echt fout’ zat. ,,Ik was echt verliefd en vond haar een mooie vrouw.”

Deze winkel verkoopt jeans in grote maten: ‘Klanten vinden hier ein-de-lijk een broek die past’

Succesvol leidt Chantal haar opa’s spijkerbroekenwinkel Van den Berg waar je eindeloos kunt snuffelen tussen de XXL-jeans. „Ik ga altijd op mijn gevoel af.”

Gijs (20), oom Rob (55) en oma Henny (80) zijn Legofanatici: ‘Ik doe het wel acht uur per dag’

In 2004 was Lego bijna failliet, een kleine twintig jaar later zijn de gekleurde bouwblokjes en gele mannetjes van plastic weer immens populair. En niet alleen bij kinderen. Dat bleek maar weer bij de eerste avond voor volwassenen in LegoLand Discovery Center in Scheveningen. ‘Ik lego wel acht uur per dag.’

Hagenaar blijft vastzitten om drugstransporten, ondanks dramatische oproep

De 39-jarige Hagenaar Rachid A. blijft vastzitten vanwege vermeende betrokkenheid bij drugstransporten via de Antwerpse haven, ondanks een dramatische oproep van de man om vrijgelaten te worden. ,,We zitten bijna in een Derde Wereldoorlog, ik moet thuis bij mijn kinderen zijn”, zei A. dinsdag bij de Haagse rechtbank, met een verwijzing naar de Oekraïne-crisis.

Paniek bij mannen die onbedoeld vrouw zwanger hebben gemaakt: ‘Dit kan en wil ik niet’

VIDEO | Nanja de Loos helpt mannen die een vrouw onbedoeld zwanger hebben gemaakt. ,,De een is boos en heeft het gevoel erin getuind zijn, de ander huilt omdat dit hem is overkomen terwijl hij er zelf bij was.”

Den Haag gaat klimaatdoelstellingen hoe dan ook niet halen

Als de oorlog in de Oekraïne wel iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat Nederland snel van het gas af moet en sneller moet verduurzamen. Steden in Nederland zijn al een tijdje bezig met die zogeheten energietransitie, maar het schiet nog niet echt op. Zo heeft Den Haag er bijvoorbeeld tientallen miljoenen voor vrijgemaakt, maar is er nog vrij weinig gebeurd.

Begraafplaats Dijkweg blijft nog even in leven

De ruiming van de rooms-katholieke begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk laat nog even op zich wachten. Om te kunnen bepalen of de dodenakker een monument is, moet een deskundig adviesbureau eerst nog een advies uitbrengen.

Stemmen in deze kerk? Neem meteen wat damesondergoed en badslippers voor Oekraïne mee!

Stemmen in de kerk en meteen een zak met goederen afgeven voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne: het kan in Delfgauw op een van de stembureaus die maandag al zijn opengegaan.

Gestolen buit op vreemde plaatsen: kunstwerk van legende Nam June Paik bij grofvuil gedumpt

Gestolen buit kan op de vreemdste plaatsen in de stad opduiken. Zo kreeg de stadsredactie van deze krant in november 1995 een telefoontje dat er een bronzen Boeddhabeeld lag in de Oog-in-‘t-Zeilstraat, sowieso al een bijzondere naam. In een container werd onder een tapijt de goedlachse heilige gevonden. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op sommige plekken zijn de stembureaus al open en wordt er volop gestemd. Lees hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer.

