Gemist? Naast lof ook kritiek op Westlandse metrolijn en verdachte opgepakt voor steken meisje (12)

Contrast tussen Haagse Laak en Wassenaar kan haast niet groter

Beide plekken liggen slechts op 13 kilometer afstand van elkaar. Maar in Laakkwartier-Oost zijn maar weinig bewoners tevreden met hun leefomgeving terwijl inwoners van Wassenaar het gevoel hebben dat ze in het paradijs wonen.

Voortvluchtige minderjarige ’s-Gravenzander opgepakt voor in nek steken meisje (12)

Een minderjarige jongen uit ’s-Gravenzande, die ervan wordt verdacht eind juli in Delft een 12-jarig meisje in haar nek te hebben gestoken, is door de politie aangehouden. Hij was zes weken lang voortvluchtig.

Den Haag nog niet klaar met schandaaldossier: curator eist zeker een miljoen euro

Na het schuldbewuste aftreden van GroenLinks-wethouder Bert van Alphen is Den Haag nog niet klaar met het schandaaldossier rond de failliete Energie Academie. In een brief waarschuwen de bewindvoerders van de bankroete stichting dat Den Haag nog zeker een miljoen euro zal moeten betalen.

Raadselachtige dood van 47-jarige fietser op Zoetermeers fietspad

De plotselinge dood van een 47-jarige man uit Zoetermeer is omgeven door raadsels. De fietser werd afgelopen woensdagmiddag zwaargewond gevonden op het fietspad op het Buitenom in zijn woonplaats. Een dag later, donderdagavond, is hij overleden in het ziekenhuis.

MS-patiënt Nicolien ziet na stamceltransplantatie in Moskou weer toekomst

Nicolien Pronk is weer thuis. Met crowdfunding werd ruim 60.000 euro bij elkaar gebracht die het de Lierse MS-patiënte mogelijk maakte in Moskou een stamceltransplantatie te ondergaan.

‘Ik vrees dat het ten koste gaat van de glastuinbouw in Westland’

De beoogde aanleg van een metro door het Westland oogst niet louter applaus. Behalve lof klinkt er ook kritiek op het plan om de Hoekse lijn vanaf Maassluis af te takken naar Maasdijk, Naaldwijk, Honselersdijk, Poeldijk en wellicht verder naar Den Haag.

Pijnackerse Danique (18) heeft MS

Zeventien jaar en MS-patiënt. Voor de Pijnackerse Danique Steinz werd het bittere realiteit. Afgezien van rollator-racen en rolstoel-wheelies is het vooral een bron van ergernis. ,,Daar gaat mijn leven, dacht ik.”

Kreeftenbier van Kompaan valt in de smaak

De een moet er niet aan denken, bij de ander loopt het water in de mond. Donderdag proefden de eerste mensen het nieuwe kreeftenbier van de Haagse bierbrouwerij Kompaan. ,,We willen mensen verrassen met wat er allemaal mogelijk is met bier.”

‘Omleiden van bus 31 enige optie’

Het omleiden van bus 31 langs de dorpskern van Monster lijkt de enige mogelijkheid om de overlast van bewoners in onder meer de Hortensiastraat en Larixlaan op te lossen. Het verbreden van de rijbaan gaat zo’n vier jaar duren en kost 2 tot 3 miljoen euro.