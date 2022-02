Gemist? Nachtclubs gooien deuren toch open en opnieuw hommeles in Haags stadsbestuur

Haagse kiezer snakt in de allereerste plaats naar een betaalbaar huis, voor zichzelf én kinderen

Met stip op één: betaalbaar wonen. Als de Haagse kiezer ergens naar snakt dan is het een niet al te duur huis voor zichzelf, of voor de kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research naar de thematische voorkeuren van Hagenaars die in maart gaan stemmen. Opvallend: gezondheidszorg scoort erg laag.

Haagse clubs doen mee met protestactie, Zoetermeer waagt zich er niet aan: ‘Schreeuw om aandacht’

Het heeft lang genoeg geduurd, vinden Haagse nachtclubs. Een aantal gooit zaterdag, ondanks de huidige coronamaatregelen, de deuren open. In Zoetermeer maken ze het niet laat.

Opnieuw hommeles in Haags college: burgemeester en wethouders urenlang bijeen in crisisberaad

Het is opnieuw hommeles in het stadsbestuur. Urenlang zijn de burgemeester en wethouders vandaag in crisisberaad bijeen geweest. Reden is het onverwachte voorstel van de Haagse VVD om woonwethouder Balster en leden van de Haagse welstandscommissie via een raadsonderzoek onder ede te gaan verhoren.



Koelcontainer met cocaïne ter waarde van 157 miljoen euro onderschept in Poeldijk

In Poeldijk is vanmorgen 2100 kilo cocaïne aangetroffen in een koelcontainer. Volgens het OM wordt de straatwaarde geschat op zo’n 157 miljoen euro. De grote hoeveelheid drugs zat verstopt in grote balen tussen een flinke lading mango’s.



Paar duizend appartementen voor actieve mensen zonder auto: ‘Geen parkeerplaatsen erbij’

Rijswijk gaat huizen bouwen voor mensen zonder auto. Door de ruim 2000 studio’s en appartementen dicht bij het station te bouwen kan dat volgens de buurgemeente van Den Haag prima. ‘Er komen geen parkeerplaatsen bij’.

Kijken ze in China mee als je door Den Haag rijdt?

Wordt er in China meegekeken als je langs het ministerie van Financiën in Den Haag rijdt? Het is niet uit te sluiten dat de grootmacht spioneert via de camera van Chinese makelij die daar door de gemeente is opgehangen om het verkeer in de gaten te houden. ,,We onderzoeken of de camera’s weg moeten.”

Onafhankelijk orgaan bezorgd om toekomst van sport in Den Haag: ‘15 miljoen euro extra per jaar nodig’

De Adviesraad voor Sport adviseert met klem dat er zo’n 15 miljoen euro extra per jaar naar de sportsector moet. ,,Zonder extra investeringen raakt de sportsector achterop en komt de leefbaarheid van een prettige en gezonde stad onder druk.”

Pauwmolen blijkt geen studentenflat, maar een complex waar bewoners maar kort kunnen verblijven

Het werd ruim tien jaar geleden verkocht als een prestigieus bouwproject: de Pauwmolen. Zo’n 140 Delftse jongeren zouden er tegen een zachte prijs een dak boven het hoofd kunnen krijgen. ,,De verhuurder biedt alleen contracten van zes maanden. Daar beginnen Delftse jongeren niet aan.”

Dit is waarom Westland een eigen natuurclub verdient: ‘Er is duidelijk behoefte aan meer groen’

Westlandse kernen hebben gemiddeld veel minder bomen, gras en struiken dan andere dorpen in Nederland. Niet gek dus dat de gemeente ergens onderaan bungelt op de lijst van groenste gemeenten. Misschien wel om die reden verdient juist Westland een eigen natuurclub, meent Geert van Poelgeest.

Kinderen overleden Selma (58) zetten koffiezaak voort: ‘Zo houden we haar geest in leven’

Ze doen het voor hun overleden moeder. De kinderen van de onlangs overleden Selma Baytemur (58) nemen, zonder enige ondernemerservaring, haar koffiebar Enfesso over.

Bruggen, tunnels en kademuren op de schop: Help! nog meer files

Wie denkt dat Den Haag na de werkzaamheden op de Utrechtsebaan verlost is van files en omleidingen, heeft het helemaal mis. De gemeente gaat de komende jaren meerdere bruggen, tunnels en kademuren renoveren. Dat heeft een enorme impact op de bereikbaarheid van de stad. Vooral het onderhoud van de Hubertustunnel, belangrijk voor de doorstroming, gaat pijn doen.

In een tent, mobiel en in Amare: operatie stembureau vraagt militaire precisie

Bakfietsen, Haagse maaltijden en stemmen in tenten. De wereld gaat langzaam steeds verder weer open, tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad op 16 maart zijn er nog steeds veel speciale maatregelen nodig.

Monument voor Haags slavernijverleden: ‘Hier werden wetten gemaakt en belangrijke beslissingen genomen’

Niet iedereen staat te juichen als het woord ‘slavernijmonument’ valt. Toch wil de gemeente Den Haag er graag een. Voormalig PvdA-raadslid Peggy Wijntuin (64), die in Rotterdam een belangrijke rol speelde bij de plaatsing van het slavernijmonument aan de Lloydkade, zal de klus gaan klaren.

Voormalig ADO-verdediger Vriesde werkt tussen de pakketjes: ‘Van Haagse G naar zachte Maastrichtse G’

De onverzettelijke Haagse verdediger Anton Vriesde speelde van 1990 tot 1995 voor ADO Den Haag. En vervolgens zes seizoenen voor MVV. Het beviel hem in Maastricht zo goed dat hij er prompt bleef wonen. Vrijdagavond spelen de Hagenaars en Limburgers in de Keuken Kampioen Divisie tegen elkaar. Vriesde pakt zijn glazen bol erbij.

