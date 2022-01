Gemist? Negatief advies politiechef over nachthoreca verzwegen en vrouw opgepakt die huisbezoek Kaag filmde

Negatief advies van politiechef over nachthoreca verzwegen: ‘Is er een foutje gemaakt?’

Raadslid Peter Bos (HSP) vindt het onbegrijpelijk dat een negatief advies van de politie over de nachtontheffingen voor onder andere zalencentrum Opera verzwegen is voor de gemeenteraad. Afgelopen dagen is een tweede brief opgedoken waarin politiechef Paul van Musscher zijn zorgen uit over ondermijning en de aanzuigende werking van criminelen in nieuwe nachtclubs.

Vrouw (44) die filmde hoe Sigrid Kaag werd lastiggevallen bij haar woning opgepakt door politie

De vrouw (44) die filmde hoe Max van den B. (29) minister van Financiën Sigrid Kaag bij haar woning in Den Haag lastigviel, is door de Haagse politie gearresteerd. Van den B. liep vorige week woensdag met een grote brandende fakkel langs de woning van de D66-leider en scandeerde complotleuzen.

Den Haag ziet niets in kabinetsplan om huurders sociale woning te laten kopen

Het klinkt wellicht als een gouden kans: wie in ons land een corporatiewoning huurt op de begane grond krijgt van het nieuwe kabinet de mogelijkheid om het huis te kopen. Maar de kritiek is groot: ,,Niet doen. Dit is zeer onverstandig’’, zo waarschuwt bijvoorbeeld de Haagse woonwethouder Martijn Balster.

Als eerste vrouw voorzitter van het Haagse MKB: ‘Ik maakte mee dat mannen hun rug naar me toekeerden’

Van een onbekende club tot serieuze gesprekspartner. MKB Den Haag groeide in de tijd dat Kim Schofaerts voorzitter was uit tot een belangrijke organisatie in een stad met ruim zestigduizend bedrijven. Nu draagt zij het stokje over.

Ondanks zorgen vooraf beginnen scholen op volle kracht: ‘De test is hoe het over twee weken gaat’

Basisscholen en middelbare scholen hebben over het algemeen een droomstart na een extra lange kerstvakantie. Er zijn bij veel scholen geen extra zieken onder leraren en ook weinig stoeltjes voor leerlingen blijven leeg door ziekmeldingen. Dat blijkt uit een rondgang langs scholen in Den Haag en omgeving. ‘De test is hoe het over twee weken gaat.’

Origineel Wassenaars tussenhuis ruilen voor meer vrijheid, natuur en een paard

Theo en Jos Kraan verkopen hun bijzondere, originele tussenhuis in Wassenaar. Hij krijgt daar nog meer vrijheid en natuur voor terug, zij een expositieruimte en misschien wel een paard.

Hans Kazán houdt eigenlijk heel erg van stilte

De tijd is voorbij dat hij met zijn goocheltrucs een dankbaar televisiepubliek versteld deed staan. Toch zul je Hans Kazàn niet horen klagen. Hij luistert congressen op met lezingen die alom in de smaak vallen. En dat laatste vindt hij eigenlijk wel grappig: ,,Want van nature ben ik niet zo’n prater. Het gelukkigst ben ik thuis, samen met Wendy in onze blokhut.”

Kwekerszonen bouwen eigenhandig escaperoom in oude postkantoor over ‘geheimpjes van de tuinder’

Met het oude postkantoor in het centrum van Naaldwijk als decor, opent Westcapeland medio februari haar deuren met een escaperoom in tuinbouwentourage. De nieuwe attractie is een initiatief van twee Westlandse kwekerszonen, die zelf enthousiast escaperoom-speler zijn.



Lawaaidemonstranten weggeleid van Paleis Noordeinde

De politie heeft een groep demonstranten rondom het Paleis Noordeinde weggeleid naar de Toussaintkade. Zij wilden een lawaaiprotest houden tijdens de bordesfoto van het nieuwe kabinet.

Ontsluitingsweg Nutricia lijkt direct te werken

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar wat is de buurt er blij mee: de ontsluitingsweg van Nutricia. Meer dan twee maanden na de komst van de route rijden er volgens omwonenden bijna geen vrachtwagens meer door de Eerste Stationsstraat, die jarenlang werd geplaagd door vreselijke ongelukken.

Columnist Mario over kabinet: ‘De nieuwe minister van Defensie speelde misschien een keer Stratego’

De nieuwe kabinetsformatie maakte de afgelopen weken en maanden de nodige tongen los. Columnist Mario van der Ende laat zijn licht schijnen over de nieuwe bewindslieden en vertelt dat topspelers van Ajax bij de lokale korfbalclubs ook niet van waarde zouden zijn. ,,Een minister van Financiën zonder ervaring in de financiële jungle.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

