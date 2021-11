Gemist? Nergens is het water viezer dan in Westland en Denk gooit in Den Haag haar eigen glazen in

Denk gooit in Den Haag haar eigen glazen in

Al bij voorbaat werd Denk gezien als een van de grote winnaars van de lokale verkiezingen in Den Haag. Maar de campagne is nog niet eens begonnen of de partij gooit haar eigen glazen in. Hoeveel Hagenaars willen er op 16 maart stemmen op een club waarvan de lokale afdeling de landelijke tak - al dan niet terecht - beschuldigt van afluisterpraktijken en zelfs chantage?

Verwoeste huizen in Wouwermanstraat waren niet brandveilig

De megabrand in de Wouwermanstraat die in mei 43 mensen dakloos maakte, greep zo snel om zich heen omdat de huizen niet brandveilig waren. Dat concludeert het Instituut Fysieke Veiligheid dat onderzoek deed naar de grote fik.

‘We waren kutmoslims en moesten oprotten’

Een maand geleden nog maar zag het leven van Aldelhamid Shahin en zijn gezin er vrij hopeloos uit. Met z’n zessen verbleven ze in een krappe twee-kamerwoning, in de tuin vonden ze racistische briefjes. Wat lang niet kon, is nu toch mogelijk: een nieuwe, ruime woning in Delft voor het gezin.

Megafraude op stadhuis

Een frauderende ambtenaar van de gemeente Den Haag moet 1,8 miljoen euro terugbetalen. Hij verstuurde een kleine 60 vervalste facturen namens twaalf verschillende bedrijven.

Bloedige vetes en tieners met messen op zak?

Wat deden die tieners uit Zoetermeer bij een steekpartij in Den Haag en waarom vechten jeugdbendes uit Delft en Den Haag bloedige vetes uit? De drie steden gaan het samen uitzoeken. ‘We zien dat er verbanden liggen’, zegt burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer.

Duo opgepakt voor verkoop van valse vaccinatieregistraties

Een 19-jarige man uit Nootdorp en een 20-jarige vrouw uit Den Haag zijn gisteren door de politie opgepakt omdat zij samen betrokken zouden zijn bij de verkoop van valse vaccinatie- en testregistraties. Dat meldt de politie vandaag. ,,Door deze valse registraties beschikten mensen zonder vaccinatie onterecht over een QR-code waarmee zij toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld horeca of evenementen.”

Nergens is het water viezer dan in het Westland

Westland en het kassengebied in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland vormen de grootste bron van vervuiling van het oppervlaktewater in Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas Natuurlijk Kapitaal, waarin de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het water in kaart worden gebracht. Zowel Westland als Oostland kleuren donkerrood.

De Verdwenen Club

Vraag aan Jan Toepoel (83) naar ESDO en voor je het weet, ben je een uur verder. Een genoeglijk uur, want het verhaal van Eendrachtig Samenspel Doet Overwinnen was een verhaal apart.

Ongeduldige afpersers van geldezels slaan meedogenloos toe

Afpersing met naaktfoto’s, beschietingen en ontvoeringen. Dat je je bankrekening beter niet kan uitlenen aan criminelen moesten meerdere slachtoffers uit Zoetermeer aan den lijve ondervinden. Toen ze niet snel genoeg geld leverden werden ze opgezocht door hun afpersers en beleefden ze bloedstollende momenten.

Plaats Delict

Nederland was in september 1880 in de ban van een misdaad die voor het eerst plaatsvond: de ontvoering van een jongen (13 jaar). Frederik Marius Boogaardt, zoon van een planter uit Indië die aan Plein 1813 woonde. Hij was na school niet meer thuis gekomen. Getuigen zagen het ventje in een rijtuig stappen bij een onbekende heer.

