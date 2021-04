Gemist? Nieuwe afvalapp niet veilig en moslimondernemers boos over Chinese zonnepanelen op Haagse markt

video Haagse woonwagen­be­wo­ners binnenkort allemaal in rijtjeshui­zen? ‘We zijn uit elkaar gedreven’

25 april Rita Lorje (28) weet precies hoe zij wil wonen: .,,De ideale situatie? Een eigen woonwagen. Vrij zijn.” Maar of dat ook gaat lukken is nog maar de vraag. De toekomst voelt namelijk grauw aan voor woonwagenbewoners. Er zijn te weinig standplaatsen, gezinnen trekken gedwongen in huizen en gemeenschappen vallen uit elkaar. De gemeente Den Haag belooft aan de slag te gaan, maar de cultuur verdwijnt langzaam.