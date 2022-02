Gemist? Nieuwe eigenaar ADO zet Brood op straat en tekort stembureauleden dreigt tijdens verkiezingen

Nieuwe eigenaar ADO Den Haag drukt meteen stempel en zet Ruud Brood op straat

ADO Den Haag neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Ruud Brood. De 59-jarige oefenmeester wordt ondanks goede prestaties per direct op straat gezet. Voorlopig zal assistent Giovanni Franken de honneurs waarnemen. De reden van het ontslag is niet bekend.

Tekort stembureauleden dreigt bij meerdere gemeenten tijdens verkiezingen

De stembureaus zijn nog niet eens geopend of de gemeenteraadsverkiezingen bezorgen ambtenaren in Delft en omgeving al flink wat kopzorgen. Door de hoge besmettingsgraad van het coronavirus vrezen ze dat het erg lastig wordt om op 14, 15 en 16 maart genoeg stembureauleden en -tellers bij de stemlokalen te hebben.

Poolse vrouw (22) verdacht van poging tot moord of doodslag op haar partner in Honselersdijk

De 22-jarige Poolse vrouw die ervan verdacht wordt haar 27-jarige partner in Honselersdijk te hebben omgebracht, zit nog in voorarrest en moet woensdag voorkomen. De rechter beslist dan of haar hechtenis wordt verlengd. De vrouw wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

‘Studentendorpje’ opgeschrikt door gewelddadige dood 24-jarige vrouw: ‘Wat ga ik je enorm missen’

Bijna niemand kende het Antilliaanse stel, maar de gewelddadige dood van een 24-jarige Haagse, omgebracht door haar 28-jarige vriend, komt keihard aan in het ‘studentendorpje’ De Struyck, om de hoek bij het Haagse Strijkijzer. ,,Ik zag ze altijd samen.”

De Strandbeesten van Theo Jansen trotseerden de zwaarste stormen: nu te zien bij Kunstmuseum

Hoe fragiel ze ook lijken, de Strandbeesten van Theo Jansen zijn bestand tegen de zwaarste stormen. Terwijl overal om hem heen de grootste bomen als luciferhoutjes knapten, werkte de Haagse kunstenaar op de dagen dat Dudley, Eunice en Franklin over Nederland raasden rustig aan zijn buitententoonstelling voor Kunstmuseum Den Haag. Hij had amper schade.

Den Haag moet jarenlang haar vaste wandelroute missen: ‘Gezelligheid van Binnenhof is straks weg’

Het Binnenhof is straks enkel nog te betreden met een oranje hesje en een bouwhelm. Dat is niet alleen jammer voor de nieuwsgierige toerist. Den Haag verliest ook een route waar mensen dagelijks gebruik van maken. ,,Dit is zo typisch Nederlands.”

Naar deze liedjes luisteren Delftse kandidaten het liefst om in de stemming te komen voor de verkiezingen

De zweetdruppels parelen tijdens de campagnetijd op de voorhoofden van Delftse raadskandidaten. Alles doen ze eraan om de stem van de Delftenaar voor zich te winnen. Wie wint de race naar de raad? Het is de hoogste tijd om de thermometer in de samenleving te steken, want niemand ontkomt aan verkiezingskoorts. Met vandaag: de beste nummers volgens kandidaten om in de stemming te komen voor de verkiezingen.

Hijs verslaat rivaal en rekent in bekerfinale af met het verleden: ‘Wij wilden die prijs het allerliefst hebben’

Hijs Hokij heeft zondagmiddag keihard afgerekend met de verloren finales uit het verleden. En uitgerekend de man die de vorige keer de Haagse ijshockeyers in diepe rouw dompelde, was nu de grote held. In een bekerfinale, die weinig van de vooraf voorspelde veldslag weg had, gaf Jeffrey Melissant (31) Flyers Heerenveen met twee goals het nakijken: 3-2. ,,Dit was een wedstrijd waarin het erom ging wie deze beker het allerliefste wilde hebben. En dat waren wij.”

Strandtenten bevoorraden met elektrische ‘hubklup’: hellingbaan hoeft niet meer

De bevoorrading van strandtenten bij Molenslag in Monster via het fietspad door de duinen moet stoppen omdat er voorlopig nog geen zicht is op de aanleg van een hellingbaan bij de strandopgang. Dat heeft de provincie de gemeente Westland laten weten, zo stelt de fractie van CDA Westland, die nu een alternatief voor de bevoorrading oppert: een elektrische hubklup.

Maker Faire Delft: voor de makers, de knutselaars, de experimenteerders en de McGyvers

Ambacht, kunst en techniek. Op 4 en 5 juni komt het allemaal samen tijdens de eerste Maker Faire Delft: ,,Stel het jezelf voor als een jaarmarkt met elementen van een wereldtentoonstelling.”

Krakers Huize Ivicke krijgen drie maanden de tijd om andere woonruimte te vinden

De Raad van State heeft een Wassenaars huisuitzettingsbevel voor de krakers van het monumentale, maar verloederde Huize Ivicke langs de N44 drie maanden opgeschort.

Leerlingen ontwerpen van drones op gloednieuwe technoschool

Op het ISW maken leerlingen deze maand kennis met de Technotheek Westland, een opleidingsplek waar kinderen zich onder meer kunnen bekwamen in het ontwerpen van drones, programmeren en het omgaan met zorgrobots. Ook wordt er aandacht besteed aan het bouwen van een webshop en het werken met een 3D-printer.

Een nieuwe Haagse talentenfabriek? De notities van Rob Baan zullen toch nog wel ergens te vinden zijn?

COLUMN | Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende schrijft wekelijks over onderwerpen die hem bezig houden. Terwijl de overnamesoap van ADO Den Haag op zijn einde loopt, denkt Van der Ende aan de jaren zeventig. Daarin geldt het jeugdcomplex in het Zuiderpark als talentenfabriek van de Haagse club.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie: Stemmen tellen in Den Haag © Gemeente Den Haag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.